Наркотики у популярному мармеладі? Фахівці із Нідерландів дійшли висновку

У цукерках Haribo фахівці не знайшли канабіс, хоча раніше цими солодощами отруїлися діти

У пакетах популярних желейних цукерок Haribo, які в Нідерландах відкликали після скарг на погане самопочуття, не виявили канабісу, про сліди якого повідомлялося раніше. Нідерландський інститут криміналістики (NFI) провів дослідження цукерок Haribo після того, як у травні кілька людей поскаржилися на погане самопочуття після їх вживання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на nos.nl.

Наркотичні речовини, згідно з результатами експертизи, не потрапили на жодному етапі виробничого процесу Haribo, а також у цукерках не було виявлено речовин, споріднених з каннабісом.

Минулого місяця кілька людей, зокрема двоє малолітніх дітей, поскаржилися на погане самопочуття після вживання цукерок Haribo Happy Cola F!ZZ. Тоді нідерландський харчовий регулятор зв'язав це зі слідами канабісу в цукерках, і їхню партію в країні відкликали з міркувань безпеки.

Нідерланди були першопрохідниками у декриміналізації вживання марихуани, починаючи з 1970-х років. У країні склалася практика, за якої людей не карають за споживання та продаж невеликої кількості марихуани, при цьому в країні досі заборонено її вирощування з комерційною метою.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що канабіс у мармеладі Haribo виявили у Нідерландах, а також у Бельгії та Люксембурзі. Виробник солодощів Haribo закликав покупців у Бельгії та Люксембурзі не їсти певних видів мармеладу і повертати їх назад компанії.

Пізніше стало відомо, що у Нідерландах маленька дитина опинилась у комі після вживання жувальних цукерок Haribo з канабісом.