У будинку на Херсонщині вибухнув боєприпас: загинула дитина

Унаслідок інциденту постраждали дві жінки віком 36 та 37 років

У селищі Калинівське на Херсонщині стався вибух в одному з приватних будинків, унаслідок чого загинув 8-річний хлопчик. Також поранень зазнали 5 людей, серед них двоє – неповнолітні. Як інформує «Главком», про це повідомив очільник Херсонської військової обласної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, вибух стався через необачне поводження дорослих із боєприпасами.

Унаслідок інциденту постраждали дві жінки віком 36 та 37 років. В однієї з них гостра реакція на стрес, а в іншої – вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також множинні уламкові поранення рук, ніг, шиї та грудної клітки.

Пізніше Прокудін повідомив, що мінно-вибухових травм також зазнали 8-річний хлопчик, 16-річна дівчинка та чоловік 1989 року народження. Усіх потерпілих доправили до лікарні.

Раніше у Бериславському районі поблизу села Саблуківка чоловік виявив на своєму подвір'ї дрон та вирішив його винести за межі господарства. Ворожий безпілотник виявився з вибухівкою та здетонував у 47-річного чоловіка в руках. Він отримав важкі поранення та помер дорогою до лікарні.

До слова, У Херсонській області, біля Берислава, у лісосмузі через російський невідомий вибуховий предмет постраждав чоловік – боєприпас здетонував у нього в руках.

Зазначається, що чоловік з численними ранами, у тому числі з травматичною ампутацією лівої кисті, перебуває в лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.

Нагадаємо, У селищі Калита Броварського району, що на Київщині, внаслідок детонації боєприпасу загинув чоловік, а дитина зазнала поранення.