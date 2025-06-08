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Відомий політолог заявив про отруєння і натякнув на тих, хто може бути причетним

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Відомий політолог заявив про отруєння і натякнув на тих, хто може бути причетним
Палій заявив, що його отруїли фосфатами у березні
фото: Олександр Палій / Facebook

Палій заборонив наближатися до його домівки своєму братові та його дружині

Український політолог, політичний консультант та історик Олександр Палій заявив, що досі лікується від отруєння фосфатами, яке сталося ще у березні, і публічно розповів про своє прохання у випадку, якщо з ним трапиться щось гірше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Палія у Facebook.

«Друзі, чотири місяці тому я був отруєний фосфатами в їжу і невідомою токсичною речовиною в речі коли побував вдома у Звенигородці. Весь цей час я намагаюся лікуватися в різних лікарнях, але стан мій лишається тяжким», – йдеться в повідомленні.

Олександр Палій – це український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2001 році він закінчив Києво-Могилянську академію (спеціальності політологія та історія), а у 2006 році захистив кандидатську дисертацію з національної безпеки в Національному інституті проблем міжнародної безпеки.

Олександр Палій є автором понад 70 наукових публікацій, близько 700 статей у газетах і журналах, 150 відео та девʼять книг. У 2012 році він отримав премію імені Джеймса Мейса (премія в галузі публіцистики).

Палій заявив, що у випадку, якщо з ним щось станеться, він забороняє наближатися до нього, його домівки, його речей і його родини своєму братові Палію Сергію та невістці, його дружині Людмилі Палій.

«А також усім, хто будь-як з ними зв'язаний, в тому числі моїх племінників. Така моя воля», – додав Палій.

Відомий політолог заявив про отруєння і натякнув на тих, хто може бути причетним фото 1

Нагадаємо, Палій заявив, що його отруїли фосфатами у березні. – «Спрощуючи, збито налаштування рецепторів в моєму організмі. Тепер визначені ворогами мої органи не отримують харчуванння. Дещо схоже на Голодомор».

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Теги: отруєння історія лікарня

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