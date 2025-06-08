Відомий політолог заявив про отруєння і натякнув на тих, хто може бути причетним
Палій заборонив наближатися до його домівки своєму братові та його дружині
Український політолог, політичний консультант та історик Олександр Палій заявив, що досі лікується від отруєння фосфатами, яке сталося ще у березні, і публічно розповів про своє прохання у випадку, якщо з ним трапиться щось гірше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Палія у Facebook.
«Друзі, чотири місяці тому я був отруєний фосфатами в їжу і невідомою токсичною речовиною в речі коли побував вдома у Звенигородці. Весь цей час я намагаюся лікуватися в різних лікарнях, але стан мій лишається тяжким», – йдеться в повідомленні.
Олександр Палій – це український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2001 році він закінчив Києво-Могилянську академію (спеціальності політологія та історія), а у 2006 році захистив кандидатську дисертацію з національної безпеки в Національному інституті проблем міжнародної безпеки.
Олександр Палій є автором понад 70 наукових публікацій, близько 700 статей у газетах і журналах, 150 відео та девʼять книг. У 2012 році він отримав премію імені Джеймса Мейса (премія в галузі публіцистики).
Палій заявив, що у випадку, якщо з ним щось станеться, він забороняє наближатися до нього, його домівки, його речей і його родини своєму братові Палію Сергію та невістці, його дружині Людмилі Палій.
«А також усім, хто будь-як з ними зв'язаний, в тому числі моїх племінників. Така моя воля», – додав Палій.
Нагадаємо, Палій заявив, що його отруїли фосфатами у березні. – «Спрощуючи, збито налаштування рецепторів в моєму організмі. Тепер визначені ворогами мої органи не отримують харчуванння. Дещо схоже на Голодомор».
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