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Горіхове масло стало причиною спалаху небезпечної хвороби дітей у двох країнах ЄС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Горіхове масло стало причиною спалаху небезпечної хвороби дітей у двох країнах ЄС
Велика кількість дітей захворіла після того, як батьки дали їм десерт
фото із відкритих джерел

Мус із горіхів кеш'ю зі смаком малини призвів до отруєння дітей у Німеччині та Австрії 

Десятки маленьких дітей у Німеччині та Австрії заразилися сальмонельозом. Спалах захворювання, за даними влади, пов'язаний з поширенням бактерії Salmonella Infantis, що зазвичай асоціюється із зараженою куркою, але цього разу проблему викликав інший продукт. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

З моменту виявлення спалаху наприкінці травня в Німеччині було зареєстровано 52 випадки зараження сальмонелою серед дітей віком до 5 років, 24 з них були госпіталізовані.

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), ще 13 випадків було підтверджено в Австрії, переважно серед дітей молодшого віку.

Органи охорони здоров'я опитали близько двох десятків батьків, що дозволило їм визначити винуватця спалаху: готову до вживання масла з горіхів кеш'ю, яка, за словами ECDC, вже відкликана з торгових мереж.

Згідно з повідомленням про безпеку харчових продуктів у Німеччині, йдеться про мус із кеш'ю зі смаком малини, що продавалася в супермаркетах по всій країні.

Де ще продавався продукт

«Вживання продуктів, заражених сальмонелою, може призвести до діареї, головного болю, болю в животі, нездужання, блювоти і легкої лихоманки. Немовлята, маленькі діти, люди похилого віку або люди з ослабленою імунною системою мають особливий ризик і можуть захворіти», – йдеться в повідомленні.

Крім Австрії та Німеччини, продукт продавався в Боснії та Герцеговині, Хорватії, Чехії, Угорщині, Італії, Словаччині та Словенії, але станом на 4 червня в жодній з цих країн не було зареєстровано жодного випадку захворювання на сальмонельоз, пов'язаний з цим продуктом харчування, згідно з даними ECDC. Проте ситуація може змінитись, заявили в агентстві.

«З огляду на тривалий термін зберігання мусу існує ймовірність того, що продукти можуть опинитися в будинках споживачів», – заявили в ECDC, що означає, що в найближчі тижні можуть з'явитися повідомлення про нові випадки захворювання.

ECDC стежить за інцидентом і просить країни надати будь-які наявні дані про зразки сальмонели, пов'язані зі спалахом, для подальшого аналізу.

Це не єдине джерело зараження сальмонелою в Європейському Союзі останнім часом. У березні агентство випустило попередження про «широкомасштабні» спалахи, пов'язані з насінням люцерни з Італії.

Нагадаємо, у Нідерландах маленька дитина опинилась у комі після вживання жувальних цукерок Haribo з канабісом. Канабіс у мармеладі Haribo виявили у Нідерландах, а також у Бельгії та Люксембурзі, виробник солодощів Haribo закликав покупців у Бельгії та Люксембурзі не їсти певних видів мармеладу і повертати їх назад компанії.
 
 
 

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Теги: Австрія здоров'я Німеччина продукти харчування дитина

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