Наркотики у популярному мармеладі: три країни Європи потрапили у скандал

Компанія Haribo відкликає продукцію, адже у солодощах для дітей знайшли канабіс

Канабіс у мармеладі Haribo виявили у Нідерландах, а також у Бельгії та Люксембурзі. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Telegraaf, виробник солодощів Haribo закликав покупців у Бельгії та Люксембурзі не їсти певних видів мармеладу і повертати їх назад компанії.

З'ясувалося, що упаковки з тієї ж партії, де виявили канабіс у Нідерландах, продавалися і в цих країнах.

Наголошується, що на даний момент невідомо, як наркотики опинилися в кілограмових упаковках Haribo Happy Cola F!ZZ з виробничим кодом L341-4002307906, термін придатності яких повинен закінчитися в січні 2026 року.

До цього в Нідерландах у жувальних цукерках німецької компанії Haribo знайшли канабіс. Компанія повідомляла, що у продажі знаходиться продукція, вживання якої «може призвести до проблем зі здоров'ям, таких як запаморочення».

Компанія Haribo відкликала з продажу партію цукерок Happy Cola F!ZZ після того, як у трьох 1-кілограмових упаковках виявили сліди канабісу. За даними Нідерландської служби безпеки харчових продуктів (NVWA), після вживання солодощів кілька людей, зокрема діти, поскаржилися на запаморочення та погане самопочуття. «Як наркотик потрапив у цукерки – наразі невідомо», – заявив представник відомства.

Інцидент стався на сході Нідерландів. Подружжя з регіону Твенте звернулося до поліції після того, як їхні діти відчули себе «дуже погано» після вживання цукерок. Правоохоронці вже розслідують інцидент. Експертиза підтвердила наявність канабісу.

Нагадаємо, у турецькій провінції Діярбакир відбулося масове харчове отруєння учнів початкової школи. 53 учні, які прийшли додому після обіду в школі, захворіли. Учнів, які скаржилися на лихоманку, блювоту та нудоту, родини доставили до найближчих лікарень через підозру отруєння.