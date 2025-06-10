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Кожна дитина, народжена у США, матиме $1000 на власному рахунку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Кожна дитина, народжена у США, матиме $1000 на власному рахунку
Гроші для дітей будуть перебувати на так званих «рахунках Трампа»
фото із відкритих джерел

Для американських немовлят створять спеціальні рахунки 

Президент США Дональд Трамп запропонував запустити федеральну програму, в рамках якої кожній американській дитині відкриватимуться інвестиційні рахунки з початковим капіталом у $1 тис., які фінансує держава. Програма отримала широку підтримку провідних бізнес-лідерів країни. Як повідомляє «Главком», про це  пише New York Post.

На круглому столі у Білому домі, де були присутні керівники таких компаній, як Uber, Goldman Sachs та Dell Technologies, американський лідер представив «рахунки Трампа» – інвестиційні рахунки з відстрочкою сплати податків, які відстежуватимуть динаміку фондового ринку. Ці рахунки призначені для дітей, які народилися з 2025 по 2029 рік.

Рахунки будуть під контролем опікунів, а також дозволять вносити додаткові приватні пожертвування у розмірі до $5 тис. на рік. Трамп назвав програму «ініціативою на підтримку родини», яка допоможе мільйонам американців використати потенціал економіки для розвитку наступного покоління.

Аналогічні програми вже існували в інших країнах. Наприклад, у Сполученому Королівстві з 2002 по 2011 роки діяв Дитячий трастовий фонд із державним початковим фінансуванням, який пізніше було припинено. У Сінгапурі працює програма дитячих бонусів, що включає ощадні рахунки для дітей, які підтримує держава.

Нагадаємо, 20 січня Дональд Трамп підписав указ про те, що діти, народжені від іммігрантів без документів, більше не будуть розглядатися як громадяни Сполучених Штатів Америки. Наказ поширюватиметься навіть на дітей деяких матерів, які перебувають у країні легально, але тимчасово, наприклад, іноземних студентів або туристів.

Натомість генеральні прокурори 22 штатів подали у два федеральні окружні суди позов до президента Трампа, щоб заблокувати виконавчий наказ, в якому йдеться про відмову щодо визнавання дітей несанкціонованих іммігрантів.

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Теги: США Дональд Трамп держава дитина

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