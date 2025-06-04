Потрапив у наркобізнес через стосунки з арештанткою: ДБР викрило працівника СІЗО

ДБР: Грошей працівник ізолятора за участь у злочині не брав – його «винагородою» стали інтимні фото з арештанткою

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили у Рівненському слідчому ізоляторі злочинну схему з розповсюдження наркотиків. Ключову роль у ній відігравав працівник установи, який під впливом стосунків з арештанткою став співучасником організованої групи. Як передає «Главком», про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, у грудні 2024 року ув’язнена, яка перебувала у романтичних стосунках з працівником СІЗО, умовила його допомагати з постачанням наркотичних засобів на територію установи. Зазначається, що вона діяла за вказівкою головного організатора наркотрафіку – раніше судимого чоловіка, що на момент реалізації схеми перебував під вартою у тій же установі за справою щодо збуту наркотиків і злочинного впливу.

фото: ДБР

«Під тиском емоційного зв’язку посадовець погодився на участь у схемі. Він отримував наркотики на своє ім’я за вказівками ув’язненої, після чого проносив заборонені речовини до установи. Арештантка, прикриваючись передачами, передавала «товар» організатору, який уже поширював наркотики серед інших утриманців СІЗО», – повідомляють правоохоронці.

До незаконного обігу входили бупренорфін, метамфетамін, канабіс та психотропні речовини типу PVP («солі»). У ДБР зауважують, що грошей працівник ізолятора за участь у злочині не брав – його «винагородою» стали інтимні фото та листування з арештанткою, які, ймовірно, були інструментом впливу.

фото: ДБР

Посадовця затримали «на гарячому» під час отримання чергової партії наркотиків. Жінка, яка вмовила працівника СІЗО, вже отримала вирок за іншу справу – її засуджено. Усім трьом фігурантам – працівнику СІЗО, арештантці та організатору – повідомлено про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

До слова, у Львові правоохоронці затримали 21-річну жінку, яку підозрюють в організації вивезення українок за кордон з метою сексуальної експлуатації. Про це повідомила прокуратура Харківщини, пише «Главком».

За даними слідства, мешканка Львова цілеспрямовано шукала жінок, особливо молодих та тих, хто перебував у скрутному життєвому становищі. Вона обіцяла їм «вигідні умови» працевлаштування в Німеччині, однак насправді планувала залучити їх до сексуальної експлуатації.

Як відомо, поліція викрила посадовця Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, який, за версією слідства, за $12 тис. допомагав призовникам уникнути мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва. За даними правоохоронців, чиновник продав киянину фіктивний акт про встановлення факту здійснення ним постійного нагляду за дружиною, яка нібито має невиліковну хворобу.