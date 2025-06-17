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Чи вживає Маск наркотики? Оприлюднено результати медичного обстеження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Мільярдер пройшов тест, аби довести, що він не вживає наркотичні засоби
фото з відкритих джерел

Раніше журналісти повідомляли, що Маск вживав наркотики у великих кількостях

Американський підприємець Ілон Маск опублікував результати тесту на наркотики. Раніше ЗМІ повідомляли, що мільярдер вживає наркотики та змішує їх. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис бізнесмена.

На бланку результатів аналізів, взятих 13 червня, вказані багато різних видів наркотичних речовин. Серед них кетамін, кокаїн, амфетамін та інші, однак навпроти кожного з пунктів стоїть позначка «негативно». Опублікований допис Маск підписав словом «lol» (laughing out loud – голосно сміятися).

Маск показав результати тесту на наркотики
Маск показав результати тесту на наркотики
фото: X/Elon Musk

Раніше газета The New York Times писала, що Маск вживав наркотики у великих кількостях, зокрема кетамін, який він начебто змішував з іншими наркотиками. Серед перелічених речовин у розслідуванні – екстазі, психоделічні гриби, стимулятор Adderall. Крім того, The Washington Post писала, що після нещодавньої сварки Трамп назвав Маска «затятим наркоманом».

Як повідомлялося, членкиня Палати представників США від Демократичної партії Майкі Шеррілл підготувала законопроєкт, який мав би зобов’язати Ілона Маска та його тодішніх співробітників у Департаменті ефективності уряду (DOGE) проходити тести на вживання наркотиків.

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Теги: наркотики Ілон Маск

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