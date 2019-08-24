Google запустив нову функцію пошуку зображень
У Google з'явилася можливість шукати фотографії по тексту, який записаний на самих знімках
Нова функція пошукової системи базується на основі штучного інтелекту
Відтепер пошукова система Google дозволить користувачам в розділі «Фотографії» шукати фото по тексту в самих знімках
Про це повідомив Google Photos у Twitter.
«Починаючи з цього місяця, ми запустили можливість шукати фотографії по тексту, який записаний на самих знімках», - повідомила американська компанія.
Крім того, що коли користувачі знайдуть фотографії, які шукали, вони зможуть легко копіювати й вставити сам текст в інший документ.
Зауважимо, що нова функція пошукової системи базується на основі штучного інтелекту.
Напередодні корпорація Google вперше з 2014 року змінила дизайн логотипу операційної системи Android.Нагадаємо, Google дозволить власникам Android у ЄС обирати стартову пошукову систему.