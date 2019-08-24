Google запустив нову функцію пошуку зображень



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У Google з'явилася можливість шукати фотографії по тексту, який записаний на самих знімках

Нова функція пошукової системи базується на основі штучного інтелекту

Відтепер пошукова система Google дозволить користувачам в розділі «Фотографії» шукати фото по тексту в самих знімках

Про це повідомив Google Photos у Twitter.

«Починаючи з цього місяця, ми запустили можливість шукати фотографії по тексту, який записаний на самих знімках», - повідомила американська компанія.

Крім того, що коли користувачі знайдуть фотографії, які шукали, вони зможуть легко копіювати й вставити сам текст в інший документ.

Зауважимо, що нова функція пошукової системи базується на основі штучного інтелекту.

Напередодні корпорація Google вперше з 2014 року змінила дизайн логотипу операційної системи Android.