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    Технології

    Google запустив нову функцію пошуку зображень

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    У Google з'явилася можливість шукати фотографії по тексту, який записаний на самих знімках - Google запустив нову функцію пошуку зображень
    У Google з'явилася можливість шукати фотографії по тексту, який записаний на самих знімках

    Нова функція пошукової системи базується на основі штучного інтелекту

    Відтепер пошукова система Google дозволить користувачам в розділі «Фотографії» шукати фото по тексту в самих знімках

    Про це повідомив Google Photos у Twitter.

    «Починаючи з цього місяця, ми запустили можливість шукати фотографії по тексту, який записаний на самих знімках», - повідомила американська компанія.

    Крім того, що коли користувачі знайдуть фотографії, які шукали, вони зможуть легко копіювати й вставити сам текст в інший документ.

    Зауважимо, що нова функція пошукової системи базується на основі штучного інтелекту.

    Напередодні корпорація Google вперше з 2014 року змінила дизайн логотипу операційної системи Android.

    Нагадаємо, Google дозволить власникам Android у ЄС обирати стартову пошукову систему.
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