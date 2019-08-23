Експерти назвали смартфони, що становлять небезпеку для здоров’я



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Фото: Chicago Tribune

Смартфони протестували на рівень радіовипромінювання

Експерти Chicago Tribune провели дослідження з метою виміряти радіовипромінювання найпоширеніших смартфонів. Випробовувалися 11 найпопулярніших гаджетів.

Список включив iPhone 7, iPhone 8 и8 Plus, iPhone X, Samsung Galaxy J3, Galaxy S8, Galaxy S9, Moto e5, Moto e5 Play, Moto g6 Play і BLU Vivo 5 Mini, зазначається на сайті газети.

Гранична потужність поглиненої дози випромінювання, визначена американською Федеральною комісією зі зв'язку, становить 1,6 Вт / кг на 1 грам матеріалу.

Під час випробування було встановлено, що найбільш несприятливим щодо впливу є iPhone 7. Випромінювання, що виходило від нього, перевищувало допустимі норми з відстані 2 і 5 мм. Причому перевищення виявилося досить істотним, особливо за максимального наближення до тіла.

При цьому найбезпечнішим з «яблучних» гаджетів виявився iPhone 8 Plus. Однак навіть у його випадку показник виявився вищим за норму в 2-4 рази.

А найбезпечнішим пристроєм виявився Vivo 5 Mini. Його вплив був мінімальним з 2 і 5 мм відстані.

Представники Apple і Motorola, яка також не надто високо себе показала в тестуванні, назвали результати невірними, а методику - помилковою.