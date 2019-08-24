NASA розслідує перший в історії злочин у космосі



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Енн Макклейн допомагають вийти з космічної капсули після повернення з МКС в червні Фото REUTERS

NASA не відомо ні про один більш ранній злочин, вчинений на Міжнародній космічній станції

NASA розслідує заяву про те, що астронавтка Енн Макклейн отримала доступ з Міжнародної космічної станції до банківського рахунку своєї колишньої лесбійської партнерки.

Про це повідомляє The New York Times.

Колишня дружина Макклейн – Саммер Уорден – офіцер повітряної розвідки США у відставці. Коли вона помітила, що хтось незаконно входить в її банківський аккаунт, вона звернулася в банк з проханням локалізувати комп’ютери, з яких здійснюється цей вхід. Одним з них виявився комп’ютер, зареєстрований в мережі Національного управління з аеронавтики (NASA). У зв’язку з цим Саммер Уорден подала скаргу на Макклейн в Федеральну торгову комісію США.

Повернувшись на Землю, Макклейн в показах під присягою, даних головному інспектору NASA, визнала, що дійсно здійснювала вхід в акаунт Ворден, використовуючи пароль, яким жінки користувалися під час спільного життя. Зі слів адвоката астронавта, вона робила це, щоб переконатися, що у Ворден і її чотирирічного біологічного сина, якого вони раніше виховували разом, достатньо коштів для існування. Зі слів Макклейн, колишня дружина жодного разу не говорила їй, що заходити в її аккаунт їй тепер заборонено.

У Центрі глобального космічного права університету Клівленда, а також в самому NASA виданню The New York Times підтвердили, що їм не відомо ні про один більш ранній злочин, вчинений на Міжнародній космічній станції.

Згідно з діючими на МКС правилами, які спільно встановили Росія, США, Євросоюз, Японія і Канада, на астронавтів і космонавтів, що працюють на ній, при вирішенні юридичних питань поширюється їхнє національне законодавство. Крім того, існує можливість видачі злочинця на Землю в іншу країну, якщо там захочуть притягти до відповідальності іноземця за злочин в космосі.

Нагадаємо, NASA назвала причину невдалої стиковки російського «Союзу» з МКС.