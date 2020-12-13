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    У світі

    НАТО надасть Грузії План дій щодо членства в альянсі у 2021 році

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    <p>&laquo;У НАТО дійсно активно ведеться дискусія про політику відкритих дверей&raquo; - спецпредставник генсека НАТО</p> - НАТО надасть Грузії План дій щодо членства в альянсі у 2021 році

    «У НАТО дійсно активно ведеться дискусія про політику відкритих дверей» - спецпредставник генсека НАТО

    Питання про надання ПДЧ Грузії може бути розглянуто на саміті НАТО

    Саміт НАТО 2021 року розгляне питання повернення до «політики відкритих дверей», в тому числі – питання надання Грузії Плану дій щодо членства.

    Про це в інтерв’ю Першому каналу Грузії заявив спецпредставник генсека НАТО з питань Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурай, – повідомляє «Грузія-онлайн».

    «У НАТО дійсно активно ведеться дискусія про політику відкритих дверей... Я, звичайно, не можу назвати точну дату передачі ПДЧ Грузії. Однак можу підтвердити, що тут, в НАТО, йде дійсно активна дискусія про політику відкритих дверей, і це не буде звичайною заявою, які ми робимо раз в три місяці», – заявив він.

    За словами спецпредставника, «політика відкритих дверей на саміті 2021 року одним з питань, що обговорюються під час підготовки його комюніке».

    Нагадаємо, як раніше стало відомо «Європейській правді», в штаб-квартирі НАТО на технічному рівні досягнуто згоди, що у Грузії є підстави отримати ПДЧ хоч завтра. Більш того, багато хто схиляється до того, що вимоги майбутнього Плану Тбілісі в значній мірі вже виконав, і країна в доступній для огляду перспективі повинна була б стати 31-м членом Альянсу.

    Нагадаємо, Україна сподівається отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) вже у 2021 році на наступному саміті альянсу у Брюсселі. Така мета зафіксована в нещодавно ухваленій Стратегії національної безпеки України.

    Як повідомлялося, Зеленський вважає єдиним шансом зберегти Україну – членство у НАТО.

    Теги: НАТО саміт політика Грузія
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