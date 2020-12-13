Сенатор США нагадав «уряду Зеленського» про боротьбу з корупцією та реформи

Сенатор Роб Портман був серед авторів законів, що прив'язують американську допомогу Україні до продовження антикорупційних реформ

Сенатор Портман «з нетерпінням чекає, щоб побачити, як уряд президента Зеленського продовжує втілювати антикорупційну програму реформ»

Співголова групи підтримки України в Сенаті США Роб Портман відреагував на надання фінансової допомоги Україні в рамках оборонного бюджету та нагадав про обіцянки Києва боротися з корупцією.

Про це пише «Голос Америки».

«Я закликав український уряд продовжувати свої зусилля зі зменшення корупції», – наголосив сенатор.

Портман зазначив, що був серед авторів законів, що прив'язують американську допомогу Україні до продовження антикорупційних реформ.

«Ці умови залишаються чинними, і я з нетерпінням чекаю, щоб побачити, як уряд президента Зеленського продовжує втілювати антикорупційну програму реформ», – заявив він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 грудня, Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету на 2021 рік. Він передбачає надання Україні військової допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів. Щоб цей документ набрав чинності, його має підписати президент США.

П’ятий президент України Петро Порошенко подякував сенатору Робу Портману «за проактивну позицію на підтримку нашої держави на засадах багаторічної стратегії зміцнення Збройних сил України та консолідації трансатлантичного фронту єдності і солідарності з Україною».