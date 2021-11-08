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    Натовп мігрантів у Білорусі рухається до кордону з Польщею (фото)

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    Мігранти йдуть до польського кордону - Натовп мігрантів у Білорусі рухається до кордону з Польщею (фото)
    Мігранти йдуть до польського кордону
    фото: Facebook/هەواڵی بەپەلە

    Вкотре білоруська сторона звинуватила Польщу в нібито витісненні нелегалів

    Сьогодні вранці у Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів. Декілька сотень людей рухаються до пункту пропуску Брузги, повідомляє білоруський портал zerkalo.io.

    Як заявили у Державному прикордонному комітеті Білорусі, мігранти з речами рухаються вздовж траси до кордону з Польщею. При цьому вкотре білоруська сторона звинуватила Польщу в нібито витісненні нелегалів.

    «Прикордонна варта Польщі неодноразово рапортувала про те, як тисячами витісняє мігрантів до кордону з Білоруссю. На такий крок розпачу біженців спонукали байдужість і нелюдське ставлення польської влади», – йдеться у заяві відомства.

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    Натовп мігрантів у Білорусі рухається до кордону з Польщею (фото)
    Натовп мігрантів у Білорусі рухається до кордону з Польщею (фото)
    Натовп мігрантів у Білорусі рухається до кордону з Польщею (фото)

    Раніше повідомлялося, що Білорусь подвоїла кількість рейсів із Близького Сходу, якими організовано переправляє нелегалів для подальшого їх витіснення до Польщі та Литви.

    Також стало відомо, що Німеччина очікує великого напливу мігрантів з Білорусі у найближчі місяці.

    Крім того, Польща заявила про «напружену ситуацію» на кордоні через мігрантів. Раніше повідомлялося, що Польща збільшує військову присутність на кордоні з Білоруссю. Для захисту кордону буде залучено 10 тис. військовослужбовців.

    Лідери Європейського Союзу прийняли рішення ввести нові санкції проти Білорусі, зокрема, через збільшення нелегальної міграції.

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    Теги: Білорусь Польща санкції мігранти кордон біженці
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    Натовп мігрантів у Білорусі рухається до кордону з Польщею (фото)