Польща заявила про «напружену ситуацію» на кордоні через мігрантів

Міноборони країни опублікувало відео з нападом на прикордонний пункт

Міністерство національної оборони Польщі оприлюднило відео, як група мігрантів кидає в бік прикордонників пляшки та гілки. Очільник Міноборони каже, що така ситуація вже звична для прикордонників.

Так, у міністерстві заявили, що група молодих чоловіків напала на прикордонний пункт поляків у присутності принаймні одного білоруса.

Z takimi sytuacjami codziennie mierzą się polscy żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej. Grupa migrantów - młodych mężczyzn - w obecności co najmniej jednego Białorusina zaatakowała dziś nasze posterunki. pic.twitter.com/lNjA7zamIr — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 7, 2021

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак відповів, що ситуація на кордоні стає все більш напруженою.

«Така ситуація зараз майже звична. Ми всі повинні бути вдячні нашим бійцям та прикордонникам за службу», – написав він.

Як повідомлялося раніше, тимчасово повіреного у справах Республіки Білорусь у Польщі Алєксандра Чесновського вчора, 2 листопада, викликали до Міністерства закордонних справ, – повідомили у польському МЗС.

Розмова стосувалася вторгнення на територію Польщі з Білорусі в ніч з 1 на 2 листопада невстановлених людей у формі, озброєних вогнепальною зброєю.

Раніше повідомлялося, що Польща збільшує військову присутність на кордоні з Білоруссю. Для захисту кордону буде залучено 10 тис. військовослужбовців.

Нагадаємо, 18 жовтня міністр закордонних справ Німеччини Гайка Маас заявив: «Лукашенко очолює державну мережу перевізників нелегальних мігрантів». До цього профспілка німецької поліції закликала запровадити контроль на кордоні з Польщею через потік мігрантів. На той час понад 4300 мігрантів незаконно потрапили до Німеччини через Німеччину.

Раніше вісім додаткових поліцейських підрозділів посилили контроль на кордоні між ФРН та Польщею через збільшення числа мігрантів і біженців з території Білорусі. МВС у Берліні не виключає регулярні перевірки на кордоні.

Лідери Європейського Союзу прийняли рішення ввести нові санкції проти Білорусі, зокрема, через збільшення нелегальної міграції. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Разом з тим Польща заявила, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю – надовго.

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