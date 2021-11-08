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    Готуються до війни? У Генштабі Білорусі розповіли про військову доктрину Мінська та Москви

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    Президент Росії Володимир Путін та Олександр Лукашенко&nbsp;підписали Військову доктрину Союзної держави - Готуються до війни? У Генштабі Білорусі розповіли про військову доктрину Мінська та Москви
    Президент Росії Володимир Путін та Олександр Лукашенко підписали Військову доктрину Союзної держави
    фото: Слово і діло

    Мінськ і Москва готові захищатися, запевняють у Генштабі Білорусі

    Заступник начальника генштабу збройних сил Білорусі Ігор Король розповів про нову військову доктрину Союзної держави. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу СТВ, повідомляє РИА Новости.

    Король зазначив, що ні Росія, ні Білорусь ніколи не були агресорами. Він додав, що хоча обидві країни готові захищатися, але ніколи самі не розв'яжуть війну і «не підуть завойовувати щось там».

    «Наші збройні сили створені не для цього», – підкреслив заступник начальника генштабу.

    Водночас, за словами військового, на кордоні Білорусі відбувається певне приготування з боку опонентів країни.

    Він розповів, що керівництво сусідніх держав намагається відвернути своє населення від глибокої кризи, роздмухуючи тему про тяжке становище на кордоні та міграційні проблеми.

    Як повідомлялося раніше, тимчасово повіреного у справах Республіки Білорусь у Польщі Алєксандра Чесновського 2 листопада викликали до Міністерства закордонних справ, – повідомили у польському МЗС.

    Розмова стосувалася вторгнення на територію Польщі з Білорусі в ніч з 1 на 2 листопада невстановлених людей у формі, озброєних вогнепальною зброєю.

    Раніше повідомлялося, що Польща збільшує військову присутність на кордоні з Білоруссю. Для захисту кордону буде залучено 10 тис. військовослужбовців.

    Президент Росії Володимир Путін та голова Білорусії Олександр Лукашенко 4 листопада затвердили рішення Вищої Держради Союзної держави, зокрема нову військову доктрину та міграційну концепцію.

    28 інтеграційних союзних програм були погоджені Путіним і Лукашенком у вересні. Потім вони були схвалені на засіданні Ради міністрів Союзної держави.

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    Теги: Білорусь Росія Олександр Лукашенко Путін населення Ігор Король
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    Готуються до війни? У Генштабі Білорусі розповіли про військову доктрину Мінська та Москви