Від завтра Україна наростить імпорт електроенергії з Білорусі в 27 разів

Комерційні постачання електроенергії з Білорусі поновилися з 6 листопада

Постачання пройдуть за рівним графіком – без перерв, збільшення або зменшення потужності

Українські енергопостачальники 8 листопада мають намір імпортувати з Білорусі майже в 27 разів більше електроенергії, ніж на день раніше. Про це випливає із даних, опублікованих у неділю на сайті Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E), повідомляє російське агентство ТАСС.

Постачання пройдуть за рівним графіком – без перерв, збільшення або зменшення потужності – з 00:00 до 23:00 понеділка, 8 листопада.

Заявка зроблена на 400 МВт, днем раніше вона становила 15 МВт.

Наприкінці жовтня оператор АЕС України компанія «Енергоатом» викупила 885 із 900 МВт потужності міждержавних ЛЕП для імпорту електроенергії з Білорусі у листопаді. Ще 15 МВт придбала компанія «Електро ком'юніті».

Комерційні постачання електроенергії з Білорусі поновилися з 6 листопада. Крім того, у компанії «Енергоатом» заявляли, що розглядають Білорусь як резервний постачальник електроенергії для покриття дефіциту потужності у разі позаштатних ситуацій в енергосистемі.

Білорусь 2 листопада надала Україні близько 3500 МВт аварійної допомоги через дефіцит потужності в українській енергосистемі.

Нагадаємо, Білорусь почала експорт електроенергії в Україну. 6 листопада електроенергія почала надходити в українську енергосистему.

Раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

Як відомо, через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.

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