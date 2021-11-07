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    Економіка та фінанси

    Від завтра Україна наростить імпорт електроенергії з Білорусі в 27 разів

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    Комерційні постачання електроенергії з Білорусі поновилися з 6 листопада - Від завтра Україна наростить імпорт електроенергії з Білорусі в 27 разів
    Комерційні постачання електроенергії з Білорусі поновилися з 6 листопада
    фото: ТАСС

    Постачання пройдуть за рівним графіком – без перерв, збільшення або зменшення потужності

    Українські енергопостачальники 8 листопада мають намір імпортувати з Білорусі майже в 27 разів більше електроенергії, ніж на день раніше. Про це випливає із даних, опублікованих у неділю на сайті Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E), повідомляє російське агентство ТАСС.

    Постачання пройдуть за рівним графіком – без перерв, збільшення або зменшення потужності – з 00:00 до 23:00 понеділка, 8 листопада.

    Заявка зроблена на 400 МВт, днем раніше вона становила 15 МВт.

    Наприкінці жовтня оператор АЕС України компанія «Енергоатом» викупила 885 із 900 МВт потужності міждержавних ЛЕП для імпорту електроенергії з Білорусі у листопаді. Ще 15 МВт придбала компанія «Електро ком'юніті».

    Комерційні постачання електроенергії з Білорусі поновилися з 6 листопада. Крім того, у компанії «Енергоатом» заявляли, що розглядають Білорусь як резервний постачальник електроенергії для покриття дефіциту потужності у разі позаштатних ситуацій в енергосистемі.

    Білорусь 2 листопада надала Україні близько 3500 МВт аварійної допомоги через дефіцит потужності в українській енергосистемі.

    Нагадаємо, Білорусь почала експорт електроенергії в Україну. 6 листопада електроенергія почала надходити в українську енергосистему.

    Раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

    Як відомо, через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.

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    Теги: Білорусь ТЕС вугілля Енергоатом Центренерго
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    Від завтра Україна наростить імпорт електроенергії з Білорусі в 27 разів