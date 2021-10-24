Німеччина посилила охорону кордону з Польщею через біженців із Білорусі

У вересні кількість незаконних в’їздів через Польщу збільшилася до 2323 осіб, з них в 1903 – через Білорусь

Починаючи з серпня в Німеччині спостерігається стрімке зростання кількості нелегальних мігрантів

Вісім додаткових поліцейських підрозділів посилили контроль на кордоні між ФРН та Польщею через збільшення числа мігрантів і біженців з території Білорусі. МВС у Берліні не виключає регулярні перевірки на кордоні. Німеччина посилила охорону німецько-польського кордону, заявив глава МВС ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) в інтерв’ю виданню Bild am Sonntag.

Міністр поінформував, що в райони, які межують з Польщею, вже відправлено вісім додаткових поліцейських підрозділів. «Якщо це буде необхідним, я готовий ще більше посилити ці райони. Ми будемо щільно контролювати прикордонні ділянки та зелений кордон з Польщею», – наголосив Зеегофер.

Він також схвалив будівництво загороджувального паркану на кордоні Польщі та Білорусі. «Те, що ми захищаємо наші зовнішні кордони (кордони ЄС. – Ред.) таким чином, щоб запобігти нелегальним перетинам кордону у зеленій зоні, є легітимним», – вважає німецький міністр.

«Якщо обстановка на німецько-польському кордоні не розрядиться, нам доведеться розглянути можливість запровадити аналогічні заходи, скоординувавши їх з Польщею і владою федеральної землі Бранденбург (одна з німецьких земель, що межує з Польщею. – Ред.)», – сказав глава МВС ФРН. Поки що контроль на німецько-польському кордоні залишатиметься вибірковим.

Починаючи з серпня в Німеччині спостерігається стрімке зростання кількості нелегальних мігрантів, що прибувають з Польщі. У серпні на німецько-польському кордоні було виявлено 713 осіб, які незаконно прибули до Німеччини, з них 474 – через Білорусь. У вересні кількість незаконних в’їздів через Польщу збільшилася до 2323 осіб, з них в 1903 – через Білорусь.

Нагадаємо, Німеччина перевірить причетність Лукашенка до перевезення нелегальних мігрантів.

До слова, Латвія продовжила режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі через міграційну кризу.