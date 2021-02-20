Російському опозиціонеру Навальному зменшили строк, але добавили штраф

Ображену честь ветерана російський суд оцінив у 320 тисяч гривень

Російського опозиціонера Олексія Навального сьогодні визнали винним у наклепі на ветерана Великої Вітчизняної війни Гната Артеменка. Відповідну ухвалу винесла суддя московського району Південне Медведково Віра Акімова повідомляє «РБК-Україна».

Навальному призначено штраф у розмірі 850 тисяч рублів (320 тис. гривень).

Навального звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 128.1 КК (наклеп). Кримінальну справу було порушено після того, як політик в червні у Twitter прокоментував ролик, в якому відомі люди агітували за поправки до Конституції. Одним з агітаторів був потерпілий Артеменко.

Суд звернув увагу, що у коментарі Навального були присутні слова (наприклад, «зрадник») які паплюжать честь і гідність. Пояснення опозиціонера про те, що слова не були адресовані персонально ветерану, а стосувалися загалом людей, що були присутні на відео, суд не прийняв до відома.

Це вже друге судове рішення, прийняте російськими судами щодо Навального протягом сьогоднішнього дня.

Олексія Навального затримали 17 січня після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння «Новачком». 2 лютого Симонівський суд Москви замінив політику умовний термін у «справі Ів Роше» на реальний – він повинен відбути в колонії два роки і вісім місяців.

Сьогодні зранку в будівлі Бабушкінського суду пройшло засідання Мосміськсуду за апеляцією на це рішення. Міський суд визнав рішення Симонівського суду законним, однак зменшив Навальному термін увʼязнення на 1,5 місяці.