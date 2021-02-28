Навальний отримав премію фонду Бориса Нємцова

Присуджуючи премію Навальному в шосту річницю вбивства Бориса Нємцова, фонд зажадав його негайного звільнення

Лауреатом премії Бориса Нємцова за сміливість у відстоюванні демократичних цінностей в Росії за 2021 рік став російський політик Олексій Навальний.

Про це йдеться в повідомлення фонду в Facebook.

«Олексій Навальний не лише продемонстрував неймовірну особисту мужність, а й зробив видатний внесок у викриття корупції та підвищення рівня участі громадян у тих процедурах, які ще збереглися в Росії», – йдеться в повідомленні.

За словами керівництва фонду, за роки діяльності Навальному вдалося стати «найвпливовішим опозиційним політиком Росії і символом опору тиранії у світі».

Присуджуючи премію Навальному в шосту річницю вбивства Бориса Нємцова, фонд зажадав його негайного звільнення.

Нагадаємо, 20 лютого російському опозиціонеру винесли вирок у справі про наклеп. Згідно з рішенням суду, Навальний визнаний винним і повинен виплатити штраф.

Того ж дня в будівлі Бабушкінського суду пройшло засідання Мосміськсуду, який зменшив Навальному термін увʼязнення на 1,5 місяці.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини вимагав від Росії негайного звільнення Навального. Суд керувався екстреним правилом, яке застосовується дуже рідко.

Зазначимо, Євросоюз готує рішення про санкції за порушення прав людини у зв’язку з вироком у Росії опозиціонеру Олексію Навальному.

Як повідомлялося, профілактична комісія слідчого ізолятора, де перебуває російський опозиціонер Олексій Навальний, поставила політика на профілактичний облік як схильного до втечі.