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    Навальний отримав премію фонду Бориса Нємцова

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    Премію Бориса Нємцова за мужність-2021 присуджено Олексію Навальному - Навальний отримав премію фонду Бориса Нємцова
    Премію Бориса Нємцова за мужність-2021 присуджено Олексію Навальному

    Присуджуючи премію Навальному в шосту річницю вбивства Бориса Нємцова, фонд зажадав його негайного звільнення

    Лауреатом премії Бориса Нємцова за сміливість у відстоюванні демократичних цінностей в Росії за 2021 рік став російський політик Олексій Навальний.

    Про це йдеться в повідомлення фонду в Facebook.

    «Олексій Навальний не лише продемонстрував неймовірну особисту мужність, а й зробив видатний внесок у викриття корупції та підвищення рівня участі громадян у тих процедурах, які ще збереглися в Росії», – йдеться в повідомленні.

    За словами керівництва фонду, за роки діяльності Навальному вдалося стати «найвпливовішим опозиційним політиком Росії і символом опору тиранії у світі».

    Присуджуючи премію Навальному в шосту річницю вбивства Бориса Нємцова, фонд зажадав його негайного звільнення.

    Нагадаємо, 20 лютого російському опозиціонеру винесли вирок у справі про наклеп. Згідно з рішенням суду, Навальний визнаний винним і повинен виплатити штраф.

    Того ж дня в будівлі Бабушкінського суду пройшло засідання Мосміськсуду, який зменшив Навальному термін увʼязнення на 1,5 місяці.

    Нагадаємо, Європейський суд з прав людини вимагав від Росії негайного звільнення Навального. Суд керувався екстреним правилом, яке застосовується дуже рідко.

    Зазначимо, Євросоюз готує рішення про санкції за порушення прав людини у зв’язку з вироком у Росії опозиціонеру Олексію Навальному.

    Як повідомлялося, профілактична комісія слідчого ізолятора, де перебуває російський опозиціонер Олексій Навальний, поставила політика на профілактичний облік як схильного до втечі.

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    Теги: суд санкції політика Борис Нємцов Олексій Навальний премія
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