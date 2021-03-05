Вашингтон і Лондон обговорюють розширення санкцій проти Росії

США і Британія стверджують, що Росія далі виробляє і застосовує хімічну зброю

Сполучені Штати Америки і Велика Британія обговорюють розширення санкцій через використання владою Росії хімічної зброї. Як пише агентство Bloomberg, серед обговорюваних заходів – санкції проти російських бізнесменів із оточення Володимира Путіна або ж заходи економічного характеру, включно із санкціями проти суверенного боргу Росії.

Вашингтон і Лондон вважають Москву відповідальною за отруєння опозиціонера Олексія Навального бойовою отруйною речовиною з групи «Новачок». Чотири роки тому в Британії аналогічною речовиною були отруєні Сергій і Юлія Скрипалі – до їхнього отруєння, як стверджується, була причетна російська військова розвідка. Спираючись на дані Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), США і Британія стверджують, що Росія далі виробляє таку зброю.

Британська влада має намір обговорювати можливі заходи зі своїми європейськими партнерами, зокрема, Францією та Німеччиною, в тому числі в структурі ОЗХЗ.

Адміністрація президента США Джо Байдена цього тижня оголосила свої перші санкції у зв’язку з отруєнням Навального. Під санкції потрапили російські чиновники та керівники правоохоронних органів. Крім того, підтверджена запроваджена раніше заборона на постачання Росії продукції, яка може використовуватися у військових цілях, і на надання державних кредитів.

Відповідно до ухваленого в 1991 році закону, за цим першим раундом американських санкцій має бути запроваджений і другий, якщо країна, яка застосувала хімічну зброю, не погодиться з міжнародними інспекціями та не виконає інші вимоги. Цей другий раунд санкцій може включати, зокрема, санкції проти суверенного боргу Росії.

Адміністрація Дональда Трампа свого часу відмовилася запровадити такі санкції після отруєння Скрипалів, заявивши, що цей захід може поставити під загрозу стійкість світової фінансової системи. Байден, як повідомляють джерела Bloomberg, може вдатися до такого кроку, якщо його підтримають європейські союзники США.

Серед інших можливих заходів – індивідуальні санкції проти російських олігархів. Саме до таких санкцій закликають адміністрацію Байдена соратники Олексія Навального, стверджуючи, що через ризик санкцій олігархи можуть розпочати тиск на російську владу з метою звільнення опозиціонера.

Російська влада стверджує, що не має хімічної зброї, заперечує факт отруєння Навального, а санкції називає «антиросійським випадом, позбавленим логіки та здорового глузду».

Повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена не прагне до перезавантаження відносин з Росією.

Джерело: Радіо Свобода