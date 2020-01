Cambridge Analytica, яка стоїть за масивним витоком Facebook, працювала з українською партією

Cambridge Analytica співпрацювала з однією з українських політичних партій у 2017 році

Десятки тисяч документів про діяльність компанії з аналізу даних Cambridge Analytica, яка незаконно оволоділа персональними даними 87 мільйонів користувачів Facebook, потрапили у вільний доступ. У них розповідаються невідомі досі деталі діяльності компанії.

Документи, починаючи з 2 січня, став публікувати анонімний акаунт у Twitter під ніком Hindsight is 2020. В одному з повідомлень він зазначив, що дані йому надала Брітані Кайзер — колишня працівниця Cambridge Analytica, яка в 2019 році видала книгу про свою роботу в компанії.

У документах, які Кайзер взяла зі своєї електронної пошти та жорстких дисків, йтиметься про діяльність Cambridge Analytica в щонайменше 65 країнах. Уже доступні дані про інформаційні кампанії, які компанія організовувала в Кенії, Малайзії та Бразилії. Частину з цих документів вона передавала британському парламенту в квітні 2018 року і офісу спеціального прокурора Роберта Мюллера, який у США розслідував втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

Кайзер повідомила журналістці The Guardian Керол Кадваладр, яка першою викрила діяльність Cambridge Analytica, що компанія працювала на одну з політичних партій в Україні в 2017 році — уже тоді перебуваючи під розслідуванням Мюллера. Щоправда, назва цієї політичної партії поки не відома.

Згадана інформація міститься на поки неоприлюднених документах. Там, за словами самої Кайзер, описується, як Cambridge Analytica допомогла створити «розгалужену інфраструктуру підставних компаній, які були спрямовані для фінансування політики брудними грошима».

CAMBRIDGE ANALYTICA—EXPOSED: "The document release includes previously unreleased emails, project plans, case studies, negotiations and more spanning at least 65 countries."



