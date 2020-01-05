Іран здійснив кібератаку на один з урядових сайтів США



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Хакери зламали громадську федеральну базу даних урядових документів

Іранські хакери здійснили кібератаку на один з урядових сайтів США і ввзломали громадську федеральну базу даних урядових документів.

Про це передає BNO News.

Атака сталася після смерті іранського генерала Касема Сулеймані в ході американського авіаудару в Іраку. За інформацією BNO News, на головній сторінці сайту Federal Depository Library Program невідомі залишили написи двома мовами - англійською і, ймовірно, перською - від нібито «Ісламської Республіки Іран».

«Ми ніколи не припинимо надавати підтримку нашим друзям в регіоні», - зазначено в «посланні» хакерів.

Раніше видання Axios з посиланням на близьке до адміністрації президента США джерело повідомляло про стурбованість США можливими кібератаками з боку Ірану після вбивства Касема Сулеймані.

За даними видання, на сторінці невідомі розмістили зображення іранського прапор, фотографію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, і «стікаючого кров'ю» Трампа, якому хтось завдає удар по обличчю кулаком, і летять ракети.

Зараз сайт Federal Depository Library Program недоступним для користувачів - при спробі зайти на fdlp.gov видає повідомлення про невідому помилку.