  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Іран здійснив кібератаку на один з урядових сайтів США

    • Розсилка
    Іран здійснив кібератаку на один з урядових сайтів США

    Хакери зламали громадську федеральну базу даних урядових документів

    Іранські хакери здійснили кібератаку на один з урядових сайтів США і ввзломали громадську федеральну базу даних урядових документів.

    Про це передає BNO News.

    Атака сталася після смерті іранського генерала Касема Сулеймані в ході американського авіаудару в Іраку. За інформацією BNO News, на головній сторінці сайту Federal Depository Library Program невідомі залишили написи двома мовами - англійською і, ймовірно, перською - від нібито «Ісламської Республіки Іран».

    «Ми ніколи не припинимо надавати підтримку нашим друзям в регіоні», - зазначено в «посланні» хакерів.

    Раніше видання Axios з посиланням на близьке до адміністрації президента США джерело повідомляло про стурбованість США можливими кібератаками з боку Ірану після вбивства Касема Сулеймані.

    За даними видання, на сторінці невідомі розмістили зображення іранського прапор, фотографію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, і «стікаючого кров'ю» Трампа, якому хтось завдає удар по обличчю кулаком, і летять ракети.

    Зараз сайт Federal Depository Library Program недоступним для користувачів - при спробі зайти на fdlp.gov видає повідомлення про невідому помилку.

    США Іран кібератака
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ