Названо попередню суму збитків від пожежі в Санкт-Петербурзі: сума вражає
На складі Wildberries внаслідок пожежі сталося обвалення на площі 40 тис. кв. м
Збитки від пожежі на складі Wildberries у Санкт-Петербурзі можуть становити 10-11 млрд руб. Про це розповів російському пропагандистському виданню «РИА новости» представник страхового ринку.
Нагадаємо, пожежа у Санкт-Петербурзі виникла близько 8-ї години ранку за місцевим часом.
Площа пожежі складала 70 тис. квадратних метрів.
Повідомляється, що обвалення сталося на площі 40 тис. кв. м.
Оприлюднено відео масштабної пожежі на складі у Санкт-Петербурзі, зняте з ілюмінатора літака.
Чорний страшний стовп диму піднімається в небо над містом.
Під час евакуації з палаючого складу Wildberries навмисно закрили ворота, через які могли вибігти люди, розповів очевидець та співробітник маркетплейсу. За його словами, евакуація проходила у сильній тисняві.
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