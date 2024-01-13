Названо попередню суму збитків від пожежі в Санкт-Петербурзі: сума вражає

Пожежа на складі в Санкт-Петербурзі з висоти пташиного польоту

На складі Wildberries внаслідок пожежі сталося обвалення на площі 40 тис. кв. м

Збитки від пожежі на складі Wildberries у Санкт-Петербурзі можуть становити 10-11 млрд руб. Про це розповів російському пропагандистському виданню «РИА новости» представник страхового ринку.

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Нагадаємо, пожежа у Санкт-Петербурзі виникла близько 8-ї години ранку за місцевим часом.

Площа пожежі складала 70 тис. квадратних метрів.

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Повідомляється, що обвалення сталося на площі 40 тис. кв. м.

Оприлюднено відео масштабної пожежі на складі у Санкт-Петербурзі, зняте з ілюмінатора літака.

Чорний страшний стовп диму піднімається в небо над містом.

Під час евакуації з палаючого складу Wildberries навмисно закрили ворота, через які могли вибігти люди, розповів очевидець та співробітник маркетплейсу. За його словами, евакуація проходила у сильній тисняві.