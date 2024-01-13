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Пожежа в Санкт-Петербурзі: вогнем було охоплено 70 тис. кв. м складів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Пожежа в Санкт-Петербурзі: вогнем було охоплено 70 тис. кв. м складів
Пожежею знищено склади компанії Wildberries
фото з відкритих джерел

Вогнеборці локалізували пожежу на складі

Російським вогнеборцям за кілька годин вдалося локалізувати масштабну пожежу на складі готової продукції у Пушкінському районі Санкт-Петербурга. Про це повідомляє МНС РФ.

«Вогнеборці МНС Росії локалізували пожежу на складі у Пітері», – йдеться в повідомленні.

За офіційним даними МНС, площа пожежі становила 70 тис. квадратних метрів.

Постраждалих немає, стверджує відомство.

Вогонь виник у складському комплексі компанії Wildberries розміром 320 на 320 м, його висота 20 метрів.

Мешканці Санкт-Петербурга публікують відео масштабної пожежі.

Нагадаємо, пожежа у Санкт-Петербурзі виникла близько 8-ї години ранку за місцевим часом.

Кількість вогнеборців, залучених до ліквідації пожежі, складала 270 осіб. На місці працюють 57 одиниць техніки МНС Росії.

Як повідомлялося, у ніч на 11 січня сталася масштабна пожежа у Москві: на шосе Ентузіастів загорілася одноповерхова адміністративно-виробнича будівля.

Теги: пожежа Санкт-Петербург росія

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