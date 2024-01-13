Вогнем оповите все: відео пожежі в Санкт-Петербурзі з висоти пташиного польоту

Під час пожежі на складі в Санкт-Петербурзі сталося обвалення на площі 40 тис. кв. м.

Російські телеграм-канали поширили відео масштабної пожежі на складі у Санкт-Петербурзі, зняте з ілюмінатора літака.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вогнем оповите буквально все.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пожежі надано максимальний 5-й рівень складності.

Нагадаємо, пожежа у Санкт-Петербурзі виникла близько 8-ї години ранку за місцевим часом.

Площа пожежі складала 70 тис. квадратних метрів.

Повідомляється, що обвалення сталося на площі 40 тис. кв. м.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час евакуації з палаючого складу Wildberries навмисно закрили ворота, через які могли вибігти люди, розповів очевидець та співробітник маркетплейсу. За його словами, евакуація проходила у сильній тисняві.

Ворота закрили, щоб вогонь не поширювався на решту приміщень. Працівників виводили через маленькі двері. Постраждалих, повідомляє очевидець, він бачив на власні очі. На складі, каже він, було щонайменше 1200 осіб.

МНС Росії стверджує, що постраждалих під час пожежі немає.

А тим часом у Москві спалахнула недобудова «Сбербанку».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, у ніч на 11 січня сталася масштабна пожежа у Москві: на шосе Ентузіастів загорілася одноповерхова адміністративно-виробнича будівля.