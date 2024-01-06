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У Криму пролунали потужні вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Криму пролунали потужні вибухи
фото з відкритих джерел

Окупанти перекрили міст через Керченську протоку

Увечері 5 січня у Криму в районі тимчасово окупованої Євпаторії пролунали потужні вибухи. Очевидці повідомляють про ймовірну атаку на військовий аеродром. Про це інформують місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють місцеві, у районі Євпаторії було чутно до десяти вибухів. Також про вибухи повідомили у Сакському районі. Окупанти перекрили міст через Керченську протоку.

Очевидці також повідомляють, що в розташованому біля військового аеродрому селі Михайлівка уламки впали на приватний будинок, спалахнула пожежа.

Нагадаємо, після вибухів в Криму, Збройні сили України підтвердили знищення командного пункту росіян поблизу Севастополя. Зокрема, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу.

Також у ніч на 5 січня російська протиповітряна оборона нібито знищила та перехопила 36 БПЛА над Кримом.

До слова, у мережі ширяться інформація про те, що в результаті вчорашнього удару по окупованому Криму міг загинути начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов. Росіяни самі розганяють фейк про вбивство Герасимова.

Теги: пожежа Крим вибух аеродром росіяни

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