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У Росії згорів штаб мотострілецького полку разом із документами (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії згорів штаб мотострілецького полку разом із документами (відео)
фото скріншот відео

Штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку розташовується у місті Шалі у Чеченській республіці РФ

Сьогодні, 11 січня, у Росії спалахнув штаб мотострілецького полку, який бере активну участь у війні проти України. Про це пише Astra у Telegram.

Зокрема, штаб мотострілецького полку розташовується у місті Шалі у Чеченській республіці РФ.

Зазначається, що інцидент стався зранку 11 січня та внаслідок пожежі штаб 70-го го гвардійського мотострілецького полку згорів повністю разом із документами. Також постраждали автомобілі, які були поруч припарковані.

Із оприлюднених кадрів видно, що будівля практично повністю знищена вогнем. На місце події прибули пожежники. Втім офіційно у МНС Чеченської республіки не публікували жодних заяв відносно цієї події.

До відома, полк, який розташовується у Шалі, був сформований у 2017 році з колишньої 17-ї мотострілецької бригади. З 2022 року цей полк бере активну участь у війні проти України. Цього ж року ЗМІ писали, що у Криму був ліквідований начальник штабу підполковник Андрій Безлюдько. Зокрема, він у 2014 році перейшов на бік ворога.

У травні 2022 року українська розвідка повідомляла, що декілька підрозділів у 70-му мотострілецькому полку Росії відкрито відмовляються брати участь у війні. Також вони вимагали повернути їх на місця постійної дислокації, втім командування намагалося приховати таку ситуацію у війську.

Також військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що саме у складі цьому полку воюють іноземні найманці. Він опублікував відео із полоненим непальцем, який розповів, що пішов воювати проти України за гроші.

Як повідомлялося, у ніч на 11 січня сталася масштабна пожежа у Москві: на шосе Ентузіастів загорілася одноповерхова адміністративно-виробнича будівля. 

Теги: пожежа росія Чечня

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