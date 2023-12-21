У Саратові росіянин підпалив музей так званої «СВО» (відео)

У музеї виставлено напоказ предмети військового побуту, бойові трофеї та нагороди російських окупантів

Минулої ночі в Саратові на вулиці Московській, 94, росіянин підпалив музей так званої «спеціальної військової операції», який нещодавно прорекламував диктатор РФ Володимир Путін.

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Як повідомив російський Telegram-канал Astra, внаслідок підпалу згоріли нібито лише двері музею, потерпілих немає.

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Крім того, стало відомо, що поліція вже затримала 21-річного жителя Саратова Максима Кіма, якого підозрюють у підпалі.

Зазначимо, музей так званої «СВО» урочисто відкрили у Саратові влітку 2023 року. Там виставлено напоказ предмети військового побуту, бойові трофеї, нагороди та фотографії російських окупантів, які воюють проти України.

Як повідомлялося, росіянин, який до початку війни жив у Москві, вирішив долучитися до лав ЗСУ через те, що не хотів бути частиною «фашистської путінської Росії». Він вступив у новий «Сибірський батальйон» ЗСУ, який складається переважно із представників корінних народів Сибіру

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що на фронті перебуває 244 тис. мобілізованих, а також 486. тис осіб, які підписали контракт. На момент вторгнення в Україну чисельність російського війська нібито складала 250 тис. осіб.