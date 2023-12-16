У Донецьку спалахнула велика пожежа: у мережі пишуть про приліт по базі окупантів

Напередодні внаслідок обстрілу загорілася нафтобаза

Масштабна пожежа спалахнула в окупованому Донецьку 16 грудня. У мережі пишуть про можливий приліт по базі росіян. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Пожежа спалахнула у Будьонівському районі Донецька. Жителі публікують у мережі чорний дим, який видно з різних точок міста.

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Деякі українські Telegram-канали пишуть, що у Донецьку нібито приліт по базі російських загарбників. Своєю чергою пропагандистські пабліки не коментують причини пожежі. Деякі пишуть, що це нібито побутова пожежа.

Додамо, що Донецьк захоплений росіянами з 2014 року. За цей час окупанти неодноразово обстрілювали місто і звинувачували при цьому українських військових.

Нагадаємо, вчора ввечері у мережі з'явилася інформація про пожежу у тимчасово окупованому Донецьку. Пізніше з'ясувалося, що прильоти зафіксували в Будьонівському районі міста. Внаслідок цього спалахнула нафтобаза.

Російські ЗМІ фактично підтвердили інформацію. Вони опублікували кадри з місця події. На опублікованих фото помітно, що пожежа була досить великою.