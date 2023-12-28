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Росіяни поскаржилися на обстріл заводу в Брянській області

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни поскаржилися на обстріл заводу в Брянській області
Спочатку біля заводу пролунали вибухи, а згодом спалахнула пожежа
фото з відкритих джерел

Російські пропагандисти звинуватили в обстрілі радіозаводу українських військових

28 грудня у Брянській області горів черговий промисловий об'єкт росіян. Окупанти поскаржилися, що обстрілу занав радіозавод «Стріла». Про це повідомляють росЗМІ.

Пропагандисти звинуватили в обстрілі радіозаводу, що розташований у селищі Суземка, українських військових. 

Росіяни поскаржилися на обстріл заводу в Брянській області фото 1

Повідомляється, що спочатку там пролунали вибухи, а згодом на місці прильоту спалахнула пожежа.

Унаслідок інциденту нібито постраждала 45-річна жінка, якій у спину прилетів уламок. Зазначається, що її госпіталізували.

Місцеві пабліки пишуть, що уламки буцімто прилетіли в будинок, де почалася пожежа, а пошкоджень також зазнали адміністративна будівля і торговельна точка у селищі Суземка.

Нагадаємо, 28 грудня, у тимчасово окупованому Криму, у Красноперекопську, пролунали вибухи. Там сталося кілька вибухів протягом 5 хв.

Раніше міністерство оборони країни-агресорки РФ оголосило, що в ніч на четвер, 28 грудня, над Кримом було нібито збито два українські безпілотники.

До слова, увечері 26 грудня в Єйську Краснодарського краю прогриміли вибухи.

Теги: пожежа росія окупанти

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