Росіяни поскаржилися на обстріл заводу в Брянській області

Російські пропагандисти звинуватили в обстрілі радіозаводу українських військових

28 грудня у Брянській області горів черговий промисловий об'єкт росіян. Окупанти поскаржилися, що обстрілу занав радіозавод «Стріла». Про це повідомляють росЗМІ.

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Пропагандисти звинуватили в обстрілі радіозаводу, що розташований у селищі Суземка, українських військових.

Повідомляється, що спочатку там пролунали вибухи, а згодом на місці прильоту спалахнула пожежа.

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Унаслідок інциденту нібито постраждала 45-річна жінка, якій у спину прилетів уламок. Зазначається, що її госпіталізували.

Місцеві пабліки пишуть, що уламки буцімто прилетіли в будинок, де почалася пожежа, а пошкоджень також зазнали адміністративна будівля і торговельна точка у селищі Суземка.

Нагадаємо, 28 грудня, у тимчасово окупованому Криму, у Красноперекопську, пролунали вибухи. Там сталося кілька вибухів протягом 5 хв.

Раніше міністерство оборони країни-агресорки РФ оголосило, що в ніч на четвер, 28 грудня, над Кримом було нібито збито два українські безпілотники.

До слова, увечері 26 грудня в Єйську Краснодарського краю прогриміли вибухи.