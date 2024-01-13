У Санкт-Петербурзі палають склади: вогонь охопив величезну територію (відео)
Площа пожежі сягає понад 5 тис. кв. м
У суботу, 13 січня, вранці виникла масштабна пожежа у Санкт-Петербурзі.
МЧС РФ повідомляє, що у Пушкінському районі міста горить склад готової продукції площею 1 тис. кв. м. За неофіційними даними, площа пожежі вже перевищила 5 тис. кв. м.
Вогонь виник у складському комплексі компанії Wildberries розміром 320 на 320 м, його висота 20 метрів.
На місці працюють 83 вогнеборців і 20 одиниць техніки.
Як повідомлялося, у ніч на 11 січня сталася масштабна пожежа у Москві: на шосе Ентузіастів загорілася одноповерхова адміністративно-виробнича будівля.
Коментарі — 0