У Санкт-Петербурзі палають склади: вогонь охопив величезну територію (відео)

Площа пожежі сягає понад 5 тис. кв. м

У суботу, 13 січня, вранці виникла масштабна пожежа у Санкт-Петербурзі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

МЧС РФ повідомляє, що у Пушкінському районі міста горить склад готової продукції площею 1 тис. кв. м. За неофіційними даними, площа пожежі вже перевищила 5 тис. кв. м.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вогонь виник у складському комплексі компанії Wildberries розміром 320 на 320 м, його висота 20 метрів.

На місці працюють 83 вогнеборців і 20 одиниць техніки.

Як повідомлялося, у ніч на 11 січня сталася масштабна пожежа у Москві: на шосе Ентузіастів загорілася одноповерхова адміністративно-виробнича будівля.