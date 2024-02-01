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Не працює вся країна: у Фінляндії розпочався масштабний страйк проти рішень влади

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Не працює вся країна: у Фінляндії розпочався масштабний страйк проти рішень влади
Страйкарі збираються провести величезну акцію протесту у центрі столиці Фінляндії
фото із відкритих джерел

Кілька профспілок Фінляндії SAK, STTK і Akava протестують проти урядових реформ трудового життя та скорочень соціального страхування

Масштабний страйк проти реформ ринку праці у Фінляндії, який розпочинається сьогодні, 1 лютого, торкнеться майже всіх сфер життя країни і коштуватиме Фінляндії сотні мільйонів євро збитків. Про це пише видання Yle.

Фінські профспілки, які організовують страйк, виступають проти урядових реформ. В опублікованій у червні програмі 77-го кабміну Фінляндії до 2027 року зазначено пункти з реформи ринку праці, серед яких пенсійна реформа, виплати за лікарняним листом, безробіття, страхових внесків, спрощення звільнень, заборона страйків та низка інших.

Хвиля страйків розпочалася ще в середу з акції профспілки працівників дошкільних закладів, через яку у столичному регіоні закрилися дитячі садки.

Очікується, щонайменше 200 тис. співробітників по всій країні, які братимуть участь у страйку, деякі профспілки продовжать страйкувати і 2 лютого. Цими днями зупиниться робота кількох заводів, закриються магазини роздрібної торгівлі, продуктові мережі, зупиниться рух громадського транспорту.

Через страйк також не працюватимуть готелі, ресторани, банки, клінінгові компанії, пошта, послуги доставки, а також припиняться автобусні та морські перевезення. Крім того, припиниться авіасполучення майже у всіх фінських аеропортах. Авіакомпанія Finnair очікує скасування близько 550 рейсів у ці дні.

За оцінками Центрального союзу ділового життя Фінляндії, країна втратить близько 360 мільйонів євро у ВВП через страйк.

Найбільш масштабну акцію заплановано в Індустріальної профспілки, яка першою оголосила про дату проведення страйку. Число страйкуючих промисловців становитиме понад 60 тисяч співробітників. Крім того, у страйку беруть участь профспілки будівельників, електриків, працівників сфери обслуговування, працівників публічного сектору та сфери соціального забезпечення, целюлозно-паперової промисловості, профспілки середнього та молодшого медперсоналу, викладачів, а також профспілки працівників автомобільної та транспортної промисловості.

Як пише видання Yle, окрім страйку на робочих місцях, об'єднання профспілок також запланували провести сьогодні 1 лютого акцію протесту у центрі Гельсінкі.

Масштабний страйк відбувається напередодні другого туру президентських виборів, який відбудеться 11 лютого. У ході теледебатів у понеділок кандидати по-різному оцінили роль президента у таких ситуаціях.

Лідер опитувань та колишній прем'єр Олександр Стубб висловив думку, що президент може втрутитися в дискусії про політику у сфері праці, якщо під загрозою опиняється безпека поставок, проте загалом такі питання, на його думку, не належать до посадових обов'язків президента. Його опонент екс-глава МЗС Пекка Хаавісто, у свою чергу, дотримується думки, що президент може вести «закулісні» переговори з різними сторонами конфлікту або виступити з публічними закликами.

Нагадаємо, ранішеміністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен закликав змінити систему отримання фінського громадянства та заборонити росіянам отримувати фінський паспорт. Про це йдеться у пресрелізі Національної коаліційної партії (НКП), яку представляє Хяккянен.Закон про громадянство, який дозволив подвійне громадянство, почав діяти у Фінляндії 2003 року. За даними МВС Фінляндії, на кінець 2020 року в країні постійно проживало 143,2 тис. осіб з подвійним громадянством. Найбільше цього переліку було росіян – 34,8 тис. людей.

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Теги: Фінляндія закон вибори пошта перевезення безпека громадянство послуги робота страйк президент безробіття партії реформа страхування

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