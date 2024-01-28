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У Фінляндії відбувся перший тур президентських виборів: результати

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Фінляндії відбувся перший тур президентських виборів: результати
За результатами першого туру лідирує колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александер Стубб
фото: AFP

Жоден із кандидатів не отримав переважної більшості голосів, тому відбудеться другий тур голосування

У Фінляндії 28 січня відбулися перші за 12 років президентські вибори. Жоден з кандидатів не отримав переважної більшості голосів. Підсумки голосування оприлюднило видання Yle.

За даними Мін’юсту країни, явка на президентських виборах у Фінляндії становила 71,5%. Загалом у волевиявленні взяли участь 3,25 млн осіб, з них достроково проголосували у Фінляндії 44,6% (1,91 млн), у день виборів на території країни – 30,3% (1,29 млн ), за кордоном – 16,2% (42,9 тисячі).

Як повідомляє видання Yle, уже підраховано 100% голосів. Жоден із кандидатів не отримав переважної більшості голосів, тому відбудеться другий тур голосування.

За результатами підрахунку, лідирують колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александер Стубб, який набирає 27,2% та ексочільник МЗС Пекка Хаавісто – 25,8%. Саме вони стануть учасниками другого туру, що відбудеться 11 лютого.

У Фінляндії відбувся перший тур президентських виборів: результати фото 1

«Більше голосів, ніж я міг очікувати. Ніколи раніше не відчував такого почуття вдячності. У другий тур готовий пройти з будь-ким», – прокоментував попередні дані лідер голосування Александер Стубб.

Остаточні результати голосування офіційно опублікують до 30 січня.

Що відомо про кандидатів

Александр Стубб раніше обіймав посади прем'єр-міністра та міністра закордонних справ. У 2017 році він залишив політику і не збирався повертатися, однак вторгнення Росії в Україну змусило його змінити свою думку.

55-річний політик у своїй виборчій програмі обіцяв співвітчизникам, що працюватиме для безпечної, відкритої Фінляндії з міжнародними звʼязками, ставитиме її інтереси на перше місце, а також буде об’єднуючим фактором для країни.

Пекка Хаавісто – засновник лівоцентристської Партії зелених – вже втретє балотується на пост президента. Вперше він балотувався до парламенту в 1987 році і з 2019 по 2023 рік обіймав пост міністра закордонних справ. Перед виборами пообіцяв зробити все для безпеки й благополуччя фінів, збилизити їх і посилити позиції Фінляндії на міжнародному рівні.

«Обидва є знайомими обличчями з сильним зовнішньополітичним досвідом», – охарактеризувала кандидатів газета The New York Times.

Обидва кандидати підтримують Україну, заперечують можливість поступитися територіями в обмін на мир з Росією та обіцяють підтримувати рух нашої країни до ЄС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо запевняє, що його країна почувається безпечно, оскільки добре підготовлена до різних сценаріїв у зв’язку із ймовірною російською агресією.

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Теги: вибори Фінляндія

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