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Глава Міноборони Фінляндії запропонував ще більше урізати права росіян

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Глава Міноборони Фінляндії запропонував ще більше урізати права росіян
Якщо ініціативу буде ухвалено, то росіяни більше не зможуть отримувати громадянство у Фінляндії
фото із відкритих джерел

Глава Міноборони Фінляндії Хяккянен закликав заборонити росіянам отримувати фінський паспорт

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен закликав змінити систему отримання фінського громадянства та заборонити росіянам отримувати фінський паспорт. Про це 30 січня йдеться у пресрелізі Національної коаліційної партії (НКП), яку представляє Хяккянен.

«Систему подвійного громадянства має бути реформовано. Необхідно перейти до взаємності у подвійному громадянстві. Це означатиме, наприклад, що російським громадянам більше не надаватиметься нове подвійне громадянство», –  зазначив Хяккянен.
 
Закон про громадянство, який дозволив подвійне громадянство, почав діяти у Фінляндії 2003 року. За даними МВС Фінляндії, на кінець 2020 року в країні постійно проживало 143,2 тис. осіб з подвійним громадянством. Найбільше цього переліку було росіян – 34,8 тис. людей.

Нагадаємо, раніше Міноборони Фінляндії створило групу для розробки законів, які мають повністю заборонити громадянам Росії купувати нерухомість у Суомі. «Зміни у ситуації з безпекою вимагають додаткового посилення  (заходів –  «Главком)», – заявив тоді Хяккянен. Ще раніше за припинення видачі росіянам подвійного громадянства висловився президент Фінляндії Саулі Ніїністе. Він, як і Хяккянен, також посилався на «принцип взаємності».

До слова, Фінляндія повністю закрила кордон, оскільки РФ умисно направляла до країни та ЄС людей із кримінальним минулим, які можуть вчиняти акти шпигунства або саботажу. Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен у інтерв'ю виданню RND.

За словами міністерки, Росія цілеспрямовано мобілізує людей із третіх країн та відправляє їх до Фінляндії та країн ЄС, тож Гельсінкі вимушено закрили весь кордон. Вона додала, що Фінляндія захищає не лише власний кордон, але й кордони ЄС та НАТО, адже «якщо така держава, як Росія, використовує людей для ведення гібридної війни, то наших чинних законів недостатньо, щоб протистояти цьому відповідно до Конвенції з прав людини».

Валтонен зазначила, що прикордонні переходи з Росією наразі закриті, але ситуація з безпекою на кордоні усе ще залишається серйозною.

Читайте також: Росія хоче використати осіб, які прагнуть отримати притулок у Фінляндії, у якості шпигунів
Теги: росія нерухомість Міноборони паспорт Фінляндія партії держава президент кордон притулок громадянство

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