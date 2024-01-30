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«Дзвінок Путіна» став причиною суперечки між кандидатами у президенти Фінляндії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Дзвінок Путіна» став причиною суперечки між кандидатами у президенти Фінляндії
Стубб та Хаавісто розповіли, як поставилися б до дзвінка російського диктатора
фото: скріншот відео Yle

Один з політиків не взяв би слухавку, а другий заявив, що відповів би Путіну

У Фінляндії експрем’єр Александр Стубб та ексміністр закордонних справ Пекка Хаавісто, які претендують на посаду президента, посперечалися через питання щодо того, чи відповідати на дзвінок диктатора Путіна. Про це повідомляє Yle.

Фінські політики розповіли, як поставилися б до дзвінка президента РФ з привітанням щодо перемоги у виборах. Стубб наголосив, що якби Путін зателефонував з привітаннями, телефон дзвонив би дуже довго.

«Я б не відповідав. Путін використав би це як якусь пропаганду. Він би використав Фінляндію як якогось пішака. Наразі ми не маємо жодних відносин з Росією», – сказав кандидат.

На відміну від свого суперника Хаавісто зазначив, що підняв би слухавку. «Коли телефонує глава держави, ми відповідаємо. Я б не віддав телефон прибиральниці в Президентському палаці. Я б відповів і прийняв привітання. У мене б не було предметної політичної дискусії без координації», – заявив він.

Нагадаємо, у Фінляндії 28 січня відбулися перші за 12 років президентські вибори. Жоден з кандидатів не отримав переважної більшості голосів. За результатами підрахунку, лідирують колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александер Стубб, який набирає 27,2% та ексочільник МЗС Пекка Хаавісто – 25,8%. Саме вони стануть учасниками другого туру, що відбудеться 11 лютого.

Як раніше повідомлялося, Фінляндія повністю закрила свої кордони з Росією через потік мігрантів, переважно з Близького Сходу, які намагаються перетнути кордон і шукають притулку. За заявами фінських урядовців, російська влада навмисно заохочує мігрантів їхати до Фінляндії, намагаючись дестабілізувати країну. Пункти пропуску мали відкритися 15 січня, проте Фінляндія вирішила залишити їх закритими.

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Теги: путін телефон Фінляндія

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