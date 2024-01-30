«Дзвінок Путіна» став причиною суперечки між кандидатами у президенти Фінляндії

Стубб та Хаавісто розповіли, як поставилися б до дзвінка російського диктатора

Один з політиків не взяв би слухавку, а другий заявив, що відповів би Путіну

У Фінляндії експрем’єр Александр Стубб та ексміністр закордонних справ Пекка Хаавісто, які претендують на посаду президента, посперечалися через питання щодо того, чи відповідати на дзвінок диктатора Путіна. Про це повідомляє Yle.

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Фінські політики розповіли, як поставилися б до дзвінка президента РФ з привітанням щодо перемоги у виборах. Стубб наголосив, що якби Путін зателефонував з привітаннями, телефон дзвонив би дуже довго.

«Я б не відповідав. Путін використав би це як якусь пропаганду. Він би використав Фінляндію як якогось пішака. Наразі ми не маємо жодних відносин з Росією», – сказав кандидат.

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На відміну від свого суперника Хаавісто зазначив, що підняв би слухавку. «Коли телефонує глава держави, ми відповідаємо. Я б не віддав телефон прибиральниці в Президентському палаці. Я б відповів і прийняв привітання. У мене б не було предметної політичної дискусії без координації», – заявив він.

Нагадаємо, у Фінляндії 28 січня відбулися перші за 12 років президентські вибори. Жоден з кандидатів не отримав переважної більшості голосів. За результатами підрахунку, лідирують колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александер Стубб, який набирає 27,2% та ексочільник МЗС Пекка Хаавісто – 25,8%. Саме вони стануть учасниками другого туру, що відбудеться 11 лютого.

Як раніше повідомлялося, Фінляндія повністю закрила свої кордони з Росією через потік мігрантів, переважно з Близького Сходу, які намагаються перетнути кордон і шукають притулку. За заявами фінських урядовців, російська влада навмисно заохочує мігрантів їхати до Фінляндії, намагаючись дестабілізувати країну. Пункти пропуску мали відкритися 15 січня, проте Фінляндія вирішила залишити їх закритими.