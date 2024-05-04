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Не тільки Зеленського й Порошенка: Росія оголосила в розшук командувача Сухопутних військ ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Не тільки Зеленського й Порошенка: Росія оголосила в розшук командувача Сухопутних військ ЗСУ
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк
фото з відкритих джерел

Павлюка у РФ розшукують за кримінальною статтею, однак, за якою саме, пропагандисти не вказують

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило в розшук командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка. Про це пишуть пропагандистські агентства ТАСС і «РИА Новости».

Павлюка у РФ розшукують за кримінальною статтею, однак, за якою саме, пропагандисти не вказують.

Не тільки Зеленського й Порошенка: Росія оголосила в розшук командувача Сухопутних військ ЗСУ фото 1

Сьогодні російське МВС також оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка. Їх також розшукуватимуть за неназваними кримінальними статтями.

Це не вперше, коли у РФ українських посадовців оголошують у розшук. Так, у березні суд у Москві заочно арештував голову СБУ Василя Малюка за нібито скоєння терористичного акту, його оголосили у федеральний та міжнародний розшук.

Серед інших – ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, очільник ГУР МО Кирило Буданов та командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Окрім того, у розшуку й митці, зокрема співачка Джамала.

Теги: росія Джамала співачка розшук Валерій Залужний Кирило Буданов

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