Росія оголосила в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ

Інформація про розшук Олещука була оприлюднена після того, як він повідомив про ураження корабля «Новочеркаськ»

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на базу відомства.

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Статтю, за якою ведеться розшук, не зазначено. Однак повідомляється, що він обвинувачується у «терористичному акті після атаки безпілотників на територію РФ».

Ця інформація з'явилася за кілька годин після того, як Олещук проінформував про ураження українськими військовими корабля Чорноморського флоту РФ.

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Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Раніше командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.

Зауважимо, окупаційна влада Криму показала наслідки нічної «бавовни» (фото, відео). Аксьонов зауважив, що внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Крім того, Міноборони РФ відрапортували про «пошкодження» корабля й вигадали, що «знищили два українських Су-24, які здійснювали пуски ракет».