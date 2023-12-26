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Росія оголосила в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія оголосила в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук
фото: Микола Олещук/Telegram

Інформація про розшук Олещука була оприлюднена після того, як він повідомив про ураження корабля «Новочеркаськ»

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на базу відомства.

Статтю, за якою ведеться розшук, не зазначено. Однак повідомляється, що він обвинувачується у «терористичному акті після атаки безпілотників на територію РФ».

Росія оголосила в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ фото 1

Ця інформація з'явилася за кілька годин після того, як Олещук проінформував про ураження українськими військовими корабля Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Раніше командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

Зауважимо, окупаційна влада Криму показала наслідки нічної «бавовни» (фото, відео). Аксьонов зауважив, що внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Крім того, Міноборони РФ відрапортували про «пошкодження» корабля й вигадали, що «знищили два українських Су-24, які здійснювали пуски ракет».

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Теги: ЗСУ росія розшук

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