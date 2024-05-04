Порошенка слідом за Зеленським у Росії оголошено у розшук

На сайті МВС РФ опубліковано фотографію Петра Порошенка та його дані

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук п’ятого президента України Петра Порошенка за «статтею» Кримінального кодексу РФ. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ країни-агресорки.

На сайті МВС РФ опубліковано фотографію Петра Порошенка та його дані.

Інших подробиць росіяни не повідомляють.

Нагадаємо, цього ж дня, 4 травня, росіяни також оголосили в розшук нинішнього президента України Володимира Зеленського.

Раніше Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук главу української розвідки Кирила Буданова.

Як повідомлялося, у квітні торік Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. ФСБ РФ звинуватила Буданова в організації терористичної спільноти, незаконному обігу зброї та тероризмі.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.