Порошенка слідом за Зеленським у Росії оголошено у розшук
На сайті МВС РФ опубліковано фотографію Петра Порошенка та його дані
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук п’ятого президента України Петра Порошенка за «статтею» Кримінального кодексу РФ. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ країни-агресорки.
На сайті МВС РФ опубліковано фотографію Петра Порошенка та його дані.
Інших подробиць росіяни не повідомляють.
Нагадаємо, цього ж дня, 4 травня, росіяни також оголосили в розшук нинішнього президента України Володимира Зеленського.
Раніше Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук главу української розвідки Кирила Буданова.
Як повідомлялося, у квітні торік Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. ФСБ РФ звинуватила Буданова в організації терористичної спільноти, незаконному обігу зброї та тероризмі.
Крім того, Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.
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