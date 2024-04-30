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Кабмін хоче спростити міжнародний розшук та екстрадицію українців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кабмін хоче спростити міжнародний розшук та екстрадицію українців
Проєкт закону передано на розгляд до парламентського комітету
фото з відкритих джерел

Законопроєкт спрямовний на вдосконалення механізмів міжнародного співробітництва у кримінальних справах

Уряд вніс у Верховну Раду законопроєкт, спрямований на спрощення міжнародний розшук підозрюваних і доступу до їхніх речей за кордоном. Про це йдеться на сайті парламенту.

Зокрема, законопроєкт спрямовний на вдосконалення механізмів міжнародного співробітництва у кримінальних справах. Він передбачає такі зміни до Кримінально-процесуального кодексу:

  • пропонується ввести термін «міжнародний розшук», що впливає на ефективність міжнародного співробітництва з метою екстрадиції підозрюваних;
  • розшук підозрюваних пропонують спростити: якщо вони не з'явилися на виклик слідчого чи прокурора, і є підстави вважати, що вони знаходяться за кордоном або на тимчасово окупованих територіях – такого підозрюваного оголошують у міжнародний розшук;
  • пропонується запровадити можливість застосування арешту для фактичної передачі іноземній державі на екстрадиційний запит особи, щодо якої минув термін екстрадиційного арешту;
  • слідчий суддя може винести тимчасове рішення щодо доступу до речей та документів підозрюваних, що знаходяться на території іноземної держави.

Ініціатором законопроєкту є прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Проєкт закону передано на розгляд до парламентського комітету. 

Нагадаємо, суди приймають рішення щодо відмови екстрадиції корупціонерів до України через погані умови для їх утримання, а також через війну.

До слова, українська влада не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

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Теги: екстрадиція уряд Кабмін Денис Шмигаль Верховна Рада

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