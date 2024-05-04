Росія оголосила у розшук президента Зеленського

На сайті МВС РФ опубліковано фотографію Володимира Зеленського та його дані

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук президента України Володимира Зеленського за «статтею» Кримінального кодексу РФ. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ країни-агресорки.

На сайті МВС РФ опубліковано фотографію Володимира Зеленського та його дані.

Інших подробиць росіяни не повідомляють.

В Офісі президента України вже відреагували на таке «рішення». Речник українського президента Сергій Никифоров у коментарі «РБК-Україна» порадив російському МВС «спочатку пошукати совість та здоровий глузд».

Раніше Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук главу української розвідки Кирила Буданова.

Як повідомлялося, у квітні торік Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. ФСБ РФ звинуватила Буданова в організації терористичної спільноти, незаконному обігу зброї та тероризмі.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.