Netflix знімає фільм про протести у Білорусі



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Зйомки проходять у Мінську, а також у Києві та Вільнюсі

Британська знімальна група вже два місяці знімає документальний фільм про політичні протести в Білорусі

Відеосервіс Netflix знімає документальний фільм про протести проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Про це повідомив радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихоновської у міжнародних справах Франак Вячорка у telegram.

За його словами, Netflix вже два місяці знімає документальний фільм про політичні протести в Білорусі.

«Вже два місяці британська знімальна група знімає документальний фільм або серіал про білоруське повстання, який має вийти на Netflix. Герої – демонстранти, Координаційна рада та Світлана Тихановська. Зйомки проходять у Мінську, а також у Києві та Вільнюсі. Членів знімальної групи вже навіть затримували», – написав Вячорка.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,1%.

До слова, МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників

Майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту у неділю.

Також на протестах у Мінську були затримання журналістів.

10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

Як відомо, минулими вихідними на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, дві українські студії дубляжу стали офіційними партнерами Netflix.

Як повідомлялося, Netflix назвав найпопулярніший новий серіал року.