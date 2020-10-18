Netflix знімає фільм про протести у Білорусі
Британська знімальна група вже два місяці знімає документальний фільм про політичні протести в Білорусі
Відеосервіс Netflix знімає документальний фільм про протести проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Про це повідомив радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихоновської у міжнародних справах Франак Вячорка у telegram.
За його словами, Netflix вже два місяці знімає документальний фільм про політичні протести в Білорусі.
«Вже два місяці британська знімальна група знімає документальний фільм або серіал про білоруське повстання, який має вийти на Netflix. Герої – демонстранти, Координаційна рада та Світлана Тихановська. Зйомки проходять у Мінську, а також у Києві та Вільнюсі. Членів знімальної групи вже навіть затримували», – написав Вячорка.
До слова, МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників
Майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту у неділю.
Також на протестах у Мінську були затримання журналістів.
10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.
Як відомо, минулими вихідними на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.
Нагадаємо, дві українські студії дубляжу стали офіційними партнерами Netflix.
Як повідомлялося, Netflix назвав найпопулярніший новий серіал року.