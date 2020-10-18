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    У світі

    Netflix знімає фільм про протести у Білорусі

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    Зйомки проходять у Мінську, а також у Києві та Вільнюсі - Netflix знімає фільм про протести у Білорусі
    Зйомки проходять у Мінську, а також у Києві та Вільнюсі

    Британська знімальна група вже два місяці знімає документальний фільм про політичні протести в Білорусі

    Відеосервіс Netflix знімає документальний фільм про протести проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Про це повідомив радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихоновської у міжнародних справах Франак Вячорка у telegram.

    За його словами, Netflix вже два місяці знімає документальний фільм про політичні протести в Білорусі.

    «Вже два місяці британська знімальна група знімає документальний фільм або серіал про білоруське повстання, який має вийти на Netflix. Герої – демонстранти, Координаційна рада та Світлана Тихановська. Зйомки проходять у Мінську, а також у Києві та Вільнюсі. Членів знімальної групи вже навіть затримували», – написав Вячорка.

    У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,1%.

    До слова, МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників

    Майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту у неділю. 

    Також на протестах у Мінську були затримання журналістів.

    10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

    Як відомо, минулими вихідними на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.

    Нагадаємо, дві українські студії дубляжу стали офіційними партнерами Netflix.

    Як повідомлялося, Netflix назвав найпопулярніший новий серіал року.

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