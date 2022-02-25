Ні війні: понад пів мільйона росіян підтримали петицію до Путіна

Правозахисник Пономарьов оголосив про початок формування антивоєнного руху в Росії

Понад 500 тисяч росіян підписали петицію до диктатора Путіна, запущену правозахисником Левом Пономарьовим, з вимогою зупинити війну з Україною. Петиція була надрукована на сайті сhange.org.

«Путін віддав наказ про початок військової операції проти України, незважаючи на страшну ціну, яку, безперечно, заплатять за цю війну і Україна, і Росія, незважаючи на всі голоси розуму, які звучали в Росії та за її межами. Офіційна риторика Росії стверджує, що це робиться з метою самозахисту. Але історію не обдуриш», — йдеться у тексті звернення.

Пономарьов оголосив про початок формування антивоєнного руху в Росії та підтримки будь-яких мирних форм антивоєнного протесту, а також закликав виступити проти війни всіх розсудливих людей в Росії.

«Вимагаємо негайного припинення вогню з боку Збройних сил Росії та їх негайного виведення з території суверенної держави Україна. Вважаємо військовими злочинцями всіх, хто ухвалював рішення про початок бойових дій на сході України, санкціонував агресивну та виправдовую війну пропаганду в російських медіа, залежних від влади», — зазначається у петиції.

Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Нехаммер підтвердив, що Європейський Союз блокує європейські активи президента Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Також повідомлялося, що Єлизавета Пєскова, донька прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, виступила проти війни в Україні.