Ймовірні переговори Зеленського та Путіна. Що наразі відомо

Президент країни-агресорки кличе Зеленського в Мінськ на переговори

Станом на 17:30 Кремль заявив, що проінформував президента України Володимира Зеленського про організацію ймовірних переговорів у Мінську. Натомість очільник України запропонував провести переговори у Варшаві.

За інформацієї Кремля, згодом українська влада перестала виходити на зв'язок.

Сьогодні вдень Кремль заявив, що президент країни-агресорки Володимир Путін готовий направити у Мінськ російську делегацію для переговорів з Україною. Речник Путіна Дмитро Пєсков в обід 25 лютого сказав, що до російської делегації увійдуть представники Міноборони, МЗС та адміністрації Кремля.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував.

Напередодні Кремль назвав умови для переговорів Путіна й Зеленського.

Удень 25 лютого президент України Володимир Зеленський виступив із черговим зверненням щодо ситуації із російським вторгненням станом на обідню пору цього дня. Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров пояснив причину повномасштабного вторгнення до України. За словами, головного дипломата Кремля, інтересом Росії є «незалежність українського народу». Міністр також розшифровував, що криється за цим цинічним формулюванням. Насправді Кремль хоче встановити в Україні свій уряд.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада звернулася до народів світу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.



