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Посольство Росії в Молдові направило Кишиневу ноту

Маріанна Паньків
glavcom.ua
Посольство Росії в Молдові направило Кишиневу ноту
Невідомі написали на паркані російського посольства «Путін вбивця»
фото з відкритих джерел

На воротах дипломатичної установи з’явився напис «Путін вбивця»

Російське Посольство в республіці Молдова направило Кишиневу ноту після того, як на воротах дипломатичної установи з’явився напис «Путін вбивця». Про це інформує кореспондент «Главкома».

У російському представництві назвали акцію ворожою й закликали молдовську владу дати діям активістів процесуальну оцінку.

Як повідомляв «Главком», у ніч на суботу невідомі вивісили на російське посольство прапор вільної Росії, написали на паркані «Путін вбивця» й підірвали піротехніку.

На місці події був затриманий громадянин Росії Олександр Кудашов. Наразі, за інформацією «Главкома», чоловіка випустили за підпискою про невиїзд. Йому інкримінують вандалізм.

Як відомо, 31 серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пообіцяв, що Кремль «захищатиме інтереси російськомовного населення» у Молдові. Лавров нагадав, що Молдова має Придністровський регіон, на території якого діє невизнана Придністровська Молдавська Республіка, а також автономне територіальне утворення Гагаузія, яке «також претендує на особливий статус». 

Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва буде вважати нападом на РФ будь-які дії, в яких побачить загрозу для своїх «миротворців» у невизнаному Придністров’ї на території Молдови. 

Зазначимо, що у липні «міністр закордонних справ» невизнаного Придністров’я Віталій Ігнатьєв заявив в інтерв'ю російському виданню, що Тирасполь має намір домагатися незалежності з подальшим приєднанням до Росії. Окуповане Придністров'я, як відомо, ще у 2006 році провело фейковий референдум про приєднання до Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на окупованій території відбулася низка провокацій, в яких режим звинуватив Україну. Користуючись ситуацією, Тирасполь збільшив кількість блок-постів, перешкоджаючи переміщенню населення та криміналізував звернення жителів окупованого Придністров'я до органів юстиції Молдови та міжнародних судових інстанцій.

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна звернеться за допомогою до Румунії, якщо конфлікт в Україні пошириться на її територію, а відносини з Російською Федерацією погіршаться. 

Нагадаємо, протягом липня у Молдові прокотилася хвиля фейкових замінувань. Зловмисники повідомили про замінування урядових установ, лікарень та аеропорту. Усі погрози не підтвердилися. Віцепрем'єр-міністр з реінтеграції Республіки Молдова Олег Серебрян заявив, що фейкові мінування адмінбудівель у Молдові разом із заявами Тирасполя про наміри «приєднатися» до РФ викликають в Кишиневі занепокоєння.

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Теги: вандалізм замінування міністр Молдова Москва населення посольство прапор путін референдум росія

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