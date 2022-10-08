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Біля посольства РФ у Кишиневі пролунали вибухи: реакція соцмереж

Маріанна Паньків
glavcom.ua
Біля посольства РФ у Кишиневі пролунали вибухи: реакція соцмереж
На паркані посольства з’явився напис «путін вбивця»
фото з відкритих джерел

Поблизу амбасади запускали феєрверки

У ніч проти 8 жовтня невідомі біля посольства РФ у Кишиневі підірвали феєрверки, передає кореспондент «Главкому». Про це миттєво повідомили місцеві пабліки в Telegram.

У коментарях до повідомлення користувачі дивувалися «чого не з Хаймарсів», а також «навіщо (в Молдові – ред.) посольство країни, яка окупувала 10% території».

Нагадаємо, в той же час на паркані з’явився напис «путін вбивця».

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Як відомо, 31 серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пообіцяв, що Кремль «захищатиме інтереси російськомовного населення» у Молдові. Лавров нагадав, що Молдова має Придністровський регіон, на території якого діє невизнана Придністровська Молдавська Республіка, а також автономне територіальне утворення Гагаузія, яке «також претендує на особливий статус». 

Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва буде вважати нападом на РФ будь-які дії, в яких побачить загрозу для своїх «миротворців» у невизнаному Придністров’ї на території Молдови. 

Зазначимо, що у липні «міністр закордонних справ» невизнаного Придністров’я Віталій Ігнатьєв заявив в інтерв'ю російському виданню, що Тирасполь має намір домагатися незалежності з подальшим приєднанням до Росії. Окуповане Придністров'я, як відомо, ще у 2006 році провело фейковий референдум про приєднання до Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на окупованій території відбулася низка провокацій, в яких режим звинуватив Україну. Користуючись ситуацією, Тирасполь збільшив кількість блок-постів, перешкоджаючи переміщенню населення та криміналізував звернення жителів окупованого Придністров'я до органів юстиції Молдови та міжнародних судових інстанцій.

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна звернеться за допомогою до Румунії, якщо конфлікт в Україні пошириться на її територію, а відносини з Російською Федерацією погіршаться. 

Нагадаємо, протягом липня у Молдові прокотилася хвиля фейкових замінувань. Зловмисники повідомили про замінування урядових установ, лікарень та аеропорту. Усі погрози не підтвердилися. Віцепрем'єр-міністр з реінтеграції Республіки Молдова Олег Серебрян заявив, що фейкові мінування адмінбудівель у Молдові разом із заявами Тирасполя про наміри «приєднатися» до РФ викликають в Кишиневі занепокоєння.

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Теги: посольство путін замінування міністр Молдова Москва населення референдум росія

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