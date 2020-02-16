Німеччина готова до діалогу щодо «ядерної ініціативи» Макрона, – Маас



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Ми хочемо зміцнити опорні позиції Європи в НАТО. Щоб зробити це, ми спочатку повинні домовитися в рамках Європи - Маас

Європейці мусять чіткіше визначитися зі своєю роллю в рамках НАТО

Берлін готовий обговорювати ініціативу Макрона про роль французького ядерного щита для захисту Європи, заявив очільник МЗС ФРН Гайко Маас на Мюнхенській конференції.

Про це повідомляє DW.

«Німеччина готова до діалогу з Францією з питання стратегічної безпеки Європи. «Ми приймемо запрошення до цього стратегічного діалогу», – заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас», – ідеться в повідомленні.

Так міністр прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона, який запропонував обговорити створення французького атомного щита для захисту Європи – аби не залежати в цій сфері від ядерного арсеналу США.

Маас вважає неправильним дистанціюватися від Сполучених Штатів: »У майбутньому нам самим доведеться робити більше для нашої безпеки, проте я вважаю помилковим протиставляти Європу і США. Ми перебуваємо в оборонному альянсі – йдеться про НАТО – і це працює».

Німецький міністр переконаний, що європейці мусять чіткіше визначитися зі своєю роллю в рамках НАТО.

«Ми хочемо зміцнити опорні позиції Європи в НАТО. Щоб зробити це, ми спочатку повинні домовитися в рамках Європи. Діалог, який запропонував Еммануель Макрон, може стати важливою частиною цього, і саме тому ми приймемо його», – наголосив глава німецької дипломатії.

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував розробити новий міжнародний порядок контролю над озброєннями, в тому числі ядерними. Таку ідею він пояснив недовірою до наявних домовленостей у цій сфері, де підписантами є Росія та США.

Нагадаємо, Макрон не вважає Францію «проросійською» чи «антиросійською».

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