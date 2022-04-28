Shell відмовилася від нафтопродуктів, які містять російську сировину

Shell вслід за низкою інших європейських компаній відмовилася від нафтопродуктів, які містять російську сировину

У березні Shell заявила про поступову відмову від російської нафти, але все ж приймала суміші, у яких вона містилася

Британсько-нідерландська нафтогазова компанія Shell посилила свої обмеження на покупку російської нафти. Тепер вона не прийматиме продукти нафтопереробки з будь-яким російським вмістом, включно і з паливними сумішами. Про це повідомив Reuters.

Повідомляється, що в березні Shell заявила про поступову відмову від російської нафти, але все-таки продовжувала приймати суміші, в яких були російські нафтопродукти з вмістом менш як 50%.

Але напередодні компанія відмовилася й від цієї практики. Зокрема, в заявці на закупівлю авіаційного гасу на торговій платформі Platts Shell написав, що умовою угоди є відсутність будь-яких російських нафтопродуктів.

«Ми працюємо над тим, щоб поетапно виключити російську нафту і газ з нашого ланцюжка поставок, одночасно захищаючи поставки енергії й палива, на які щодня покладаються мільйони людей», – додав представник Shell.

Також повідомляється, що інші європейські компанії, в тому числі TotalEnergies, Repsol і BP, більше не купують нафтопродукти з російським вмістом.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Shell йде зі свого найбільшого проєкту у Росії «Сахалін-2», пов'язаного з виробництвом скрапленого природного газу. Корпорація веде переговори щодо продажу своєї частки компаніям з Китаю.