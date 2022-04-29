Конгрес США готовий схвалити запит Байдена про підтримку України

Ініціатива має потужну двопартійну підтримку

Конгрес США готовий підтримати запити президента Байдена щодо виділення $33 млрд задля допомоги Україні, а також щодо притягнення посадовців і олігархів РФ до відповідальності за розв’язану проти України війну. Про це сказала спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, пише «Укрінформ».

«Ми налаштовані дуже оптимістично, оскільки маємо потужну двопартійну підтримку», – прокоментувала Пелосі перспективи ухвалення Конгресом ініціатив, оголошених у четвер президентом Байденом.

Вона зазначила, що наразі Конгрес працює над розв'язанням багатьох важливих питань. При цьому, за її словами, немає сумнівів, що ці запити будуть затверджені.

Пелосі також підкреслила, що Сполучені Штати готові виділяти допомогу в таких обсягах, які необхідні Україні, у тому числі у сфері оборони, економіки й гуманітарних потреб.

Спікерка нижньої палати Конгресу нагадала, що минулого тижня мала зустріч із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, і ці питання були предметом обговорень.

Нагадаємо, Сполучені Штати підготували новий пакет підтримки для України на $33 млрд.

Як розповів президент Володимир Зеленський, понад $20 млрд можуть піти на оборону. Ще понад $8 млрд заплановані для економічної підтримки. Ще 3 млрд будуть спрямовані на гуманітарну допомогу.

Також він подякував за цю підтримку США.

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Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.