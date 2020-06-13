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    У світі

    Німеччина оголосила цілі свого головування в ЄС у галузі охорони здоров’я

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    На порядку денному є пошук шляхів повернення потужностей для виробництва критично важливих медичних продуктів в&nbsp;Європу - Німеччина оголосила цілі свого головування в ЄС у галузі охорони здоров’я
    На порядку денному є пошук шляхів повернення потужностей для виробництва критично важливих медичних продуктів в Європу

    Головування Хорватії та Німеччини проходять під знаком пандемії, яка стала «стрес-тестом для Європи»

    Незалежність Європейського Союзу від інших країн у постачанні важливих засобів і ліків, створення європейського банку даних і резервів захисних засобів.

    Такі цілі німецького головування в Раді ЄС у галузі охорони здоров’я оголосив 12 червня профільний міністр Єнс Шпан.

    «Європа має навчитися бути більш незалежною, заново визначити свою роль у світі… Наша мета – стати незалежними, насамперед у час криз», – заявив Шпан.

    За його словами, йдеться не про те, аби ставити під питання глобалізацію, а про те, що «не в Китаї повинні вирішувати, хто має першим отримати його захисні маски для лікарів – Варшава, Амстердам чи Берлін».

    Ситуація показала, наскільки важливо не бути цілком залежними від КНР, інших регіонів, загалом світового ринку, додав Шпан. Він підкреслив важливість вчасно забезпечити у випадку другої хвилі захворювання лікарні з резервів. Німеччина пропонує створення таких європейські резервів. Сама Німеччина планує зробити національний резерв захисних масок обсягом 2 млрд одиниць.

    Отже на порядку денному є пошук шляхів повернення потужностей для виробництва критично важливих медичних продуктів в Європу.

    Також треба зробити Європу більш привабливою для проведення досліджень, заявив німецький міністр. Дослідження потребують даних. Берлін буде прагнути створити за час свого головування в другому півріччі 2020 європейський банк даних у галузі охорони здоров’я.

    Ще одна ціль – зміцнення європейських провідних наукових інституцій і налагодження їх співробітництва з американськими.

    Шпан відзначив, що головування Хорватії та Німеччини проходять під знаком пандемії, яка стала «стрес-тестом для Європи».

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    Джерело: Укрінформ

    ЄС Німеччина Європа
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